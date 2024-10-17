食育・乳幼児

カゴメの食育活動 ヤンマー、タキイ種苗と共同で 子どもたちと「農園の料理教室」

カゴメの食育活動 ヤンマー、タキイ種苗と共同で 子どもたちと「農園の料理教室」

明治　乳幼児家庭の防災備蓄に課題　液体ミルク活用を提案

明治 乳幼児家庭の防災備蓄に課題 液体ミルク活用を提案

左から大島秀隆氏、堺信好氏、山﨑孝一氏、安倍徹氏

日本豆乳協会 「豆乳アカデミー」で再構築 学校給食のメニュー化に意欲

「みそ手づくりキット」

みその自由研究 マルコメが小学生対象にコンクール

鈴木勝也支店長（右から2人目）、齋藤元彦知事（同3人目）

淡路島たまねぎ使用のカレー提案 ハウス食品 兵庫県やJAと共同企画

育てたトマトの苗をスケッチ

愛媛で「植育授業」 カゴメ・旭食品

オリジナルコスチュームでホットケーキ作りに挑戦！

昭和産業、夏休み限定イベント 仕事体験テーマパーク「カンドゥー幕張」 ホットケーキ「パティシェ体験」開催中

漬物 喫食拡大、ネガイメージ払しょくへ 各社の取組み共有、食育・健康発信を本格化

漬物 喫食拡大、ネガイメージ払しょくへ 各社の取組み共有、食育・健康発信を本格化

WFPチャリティーウォーク 3会場で総勢210人が参加 国分グループ本社協賛

WFPチャリティーウォーク 3会場で総勢210人が参加 国分グループ本社協賛

4つの年代別世帯へ提案

国分西日本「秋季商談会」 来場者1.3倍に 世代別提案が好評

くまもと地下水財団の大西一史理事長㊧と熊本製粉の小谷茂取締役社長

熊本製粉 水資源保全へ寄付金贈呈 地域と未来に貢献

買い上げ点数アップを提案

三菱食品「ダイヤモンドフェア」 総合力で事業課題を解決 デジタル活用、需要創出支援

（左から）藤井喜継代表理事専務、新井ちとせ代表理事会長、二村睦子専務理事

地域生協は増収減益 日本生協連25年度実績 コープ商品1.8％増

株式会社食品新聞社 ロゴ

ローソン・KDDI・日野市 包括連携協定を締結 地域・防災・DXで協働

砂間敬太選手㊧と岩崎恭子さん

ニップン「食と水泳教室」名古屋で 岩崎さんと砂間選手が経験談を披露

クイズで盛り上がった

明星食品 近隣の小学校で出張授業 身近なフードロス対策学ぶ

左から大塚製薬の伊藤氏、ファミリーマートの上野氏、ゲート・ワンの速水氏

ファミリーマート、熱中症対策で大塚製薬・全国47都道府県と連携　「ファミマTV」で都道府県ごとにオリジナル啓発動画の放映開始

六甲バター 妊婦応援プロジェクトを産院で初開催 つわり時の簡単栄養摂取提案

六甲バター 妊婦応援プロジェクトを産院で初開催 つわり時の簡単栄養摂取提案

新CMより

ハウス食品グループ本社「はじめてクッキング教室」 30年の想い伝える新CM

宇治田原小学校での授業

永谷園 宇治田原町の小学校で食育授業とお茶漬け給食

光富裕次代表幹事

原料は安定も円安為替 業界連携で情報発信を 日本はちみつ輸入商社協議会 光富裕次代表幹事（住商フーズ）

東海漬物がぬか漬教室 地元豊橋の中学校で 発酵の魅力や食文化伝承

東海漬物がぬか漬教室 地元豊橋の中学校で 発酵の魅力や食文化伝承

近畿版

近畿版

200パックが完売

ハナマルキ 学生考案の「液体塩こうじ」使用メニュー スーパーで限定販売

25年度決勝大会の表彰式

東洋水産 今年もスープコンテスト 東北の高校生が競う 7月から参加者募集

老祥記の曹祐仁専務㊧、オリバーソースの道満龍彦社長㊨と開発した学生ら（6月18日オリバーソース本社での会見で）

ソースに合う豚まん「たこ焼きまん」 オリバーソースとコラボ開発 老祥記

大和製罐社員と缶の製造工程を体験

缶が手元に届くまでを体験 大和製罐が子ども向けイベントにブース出展

塩版

塩版

フジッコ 丹波黒の育成体験 食育イベントに親子が集う

フジッコ 丹波黒の育成体験 食育イベントに親子が集う

（左から）伊藤幸之助・カゴメ執行役員東京支店長、赤堀誠一・味の素執行理事東京支社長、品田文隆・国分グループ本社取締役、木戸優起・ネッスー代表取締役、佐藤雄介・Umiosサステナビリティ戦略部長

未利用食品の活用推進へ業界横断でコンソーシアム設立 持続可能な食支援目指す

中部流通特集

中部流通特集

AIが推奨する値引き額を表示

ローソン 値引き購入でおにぎり寄付 食品ロス削減と子ども支援

中園雅治会長（右）、遠藤栄一常務理事（左）、茂木敏充外務大臣

全漬連が令和8年度総会、価値向上とDX推進へ 茂木外相「漬物は世界に発信すべき食文化」

太田孝則市長㊧と池田誠一郎工場長

ポッカサッポロ、北名古屋市長を表敬訪問 レモン継続摂取の結果報告

「ネスカフェ ゴールドブレンド エコ＆システムパック」

【PR】持続可能なパッケージに挑戦するネスレ ペットボトル全製品にリサイクルPET素材100%ボトル採用へ

親子向け惣菜パウチを販売

学童・保育園で惣菜販売 ハウス食品Gと名鉄Gが共同プロジェクト

隠岐綾子代表

米粉と発酵のひびきぱん 隠岐綾子代表 プロを育てる教室 今は〝パン＝米粉〟への転換点

乳しぼり体験

雪印メグミルク 「牛乳まつり」賑わう 体験通じ牛乳の魅力発信

食物アレルギー特集

食物アレルギー特集

学研 まんがでよくわかるシリーズ230「砂糖のひみつ」

精糖工業会など5団体が協力 学研と「砂糖のひみつ」発刊

「QBB トイ・ストーリー まるいチーズ」

「QBB トイ・ストーリー まるいチーズ」 映画公開に合わせデザイン変更 六甲バター

食育キャラバンで使われるテキスト（© KASHIMA ANTLERS）

昭和産業「アントラーズ食育キャラバン」 神栖市内の小学校全14校で

伊藤忠食品「えらべる おむつギフト」 2万円コースが新登場

伊藤忠食品「えらべる おむつギフト」 2万円コースが新登場

つけもの版

つけもの版

菊池光晃会長

全調食・東日本ブロック会が通常総会 日本酒フェア出展など承認

三菱食品「これからの100年基金」 食のサプライチェーン構築・強化支援 助成対象5団体を決定

三菱食品「これからの100年基金」 食のサプライチェーン構築・強化支援 助成対象5団体を決定

農体験を通じたチームビルディングの活用例

カゴメ「ウェルファーミング」 企業などに農体験・食体験を促す

飲料TODAY

飲料TODAY

喫茶風のフォトスポット

生協、若年層と接点強化 渋谷で体験型イベント 埼玉では子育て支援協賛

厚生産業 漬物講習会や食育活動 長年の取り組みを農水省が表彰

厚生産業 漬物講習会や食育活動 長年の取り組みを農水省が表彰

全国調理食品工業協同組合 組合のネットワーク活用を 近畿ブロック会

全国調理食品工業協同組合 組合のネットワーク活用を 近畿ブロック会

ゴールデンウィークに考える家族との関わり

ゴールデンウィークに考える家族との関わり

カゴメ中四国支店 店頭でトマト苗配布 地域と連携、学校でも

カゴメ中四国支店 店頭でトマト苗配布 地域と連携、学校でも

JFA×日清オイリオ共催 食と栄養セミナー＆サッカー教室 U-12年代の成長をサポート

JFA×日清オイリオ共催 食と栄養セミナー＆サッカー教室 U-12年代の成長をサポート

青木基博会長

ミツオ業食流通会 「業界の存在価値向上を」 総会で青木会長

（左から）平田伸行取締役、和田明日香さん、にぼしいわしさん

ハナマルキ「液体塩こうじ」新CM 和田明日香さんのレシピ紹介

「完熟トマトのハヤシライスソース」 30周年 子育て世代へタイパ訴求の新CM ハウス食品

「完熟トマトのハヤシライスソース」 30周年 子育て世代へタイパ訴求の新CM ハウス食品

浅井俊之事務局長㊧と牧野修平委員長

大阪海苔組合 車椅子と海苔を寄贈

ハウス食品グループ本社 冷凍幼児食事業が本格始動 会社設立、事業拡大へ

ハウス食品グループ本社 冷凍幼児食事業が本格始動 会社設立、事業拡大へ

会場には親子づれなど長蛇の列

カゴメ「不思議の畑とトマトの樹」親子で収穫体験や畝づくりに挑戦

災害対応子育て支援型自動販売機

子育てと災害対策を支援 ダイドードリンコが東京青梅市と包括連携 市役所に専用自販機

開始直後から行列ができた

広島青苔会 子育てイベントで手巻き 海苔常備のきっかけに

冨田博之社長

ごま・きな粉の真誠 冨田博之社長 新領域への挑戦果敢に 「おつまみ」で新たな売場開拓

ギネス世界記録公式認定賞の授与(中央が藤井均氏)

ローソン 「からあげクン」40周年 軽食ニーズ捉え支持拡大

商品説明会で

「和光堂」誕生120周年、赤ちゃん品質伝える 図鑑をWEB公開、店頭イベントも アサヒグループ食品

子育て家庭の睡眠課題解決へ 「睡眠の日」に合わせセミナー開催 ヤマモリ×桑名市

子育て家庭の睡眠課題解決へ 「睡眠の日」に合わせセミナー開催 ヤマモリ×桑名市

〈こだわりのヒミツ〉キッコーマンソイフーズ「豆乳キッズ ほんのりあまいミルク風味」　ブランド初の子ども向け豆乳

〈こだわりのヒミツ〉キッコーマンソイフーズ「豆乳キッズ ほんのりあまいミルク風味」 ブランド初の子ども向け豆乳

左から杉本雄総料理長、上田まり子社長、木村忠司社長

食のバリアフリー「のあれキッチン」開催 業界超え連携

外食WEST

外食WEST

ハナマルキ 東京・杉並で出張みそ作り体験 親子ら約40組参加

ハナマルキ 東京・杉並で出張みそ作り体験 親子ら約40組参加

授業の様子

うずら卵の食育授業 よく噛んで食べる大切さ説く 天狗缶詰

「キッズマルシェ」の様子

生産者の声に耳を傾けてりんごを販売する子どもたち キリンビバレッジがフードロス削減へ啓発

基本の大切さ

基本の大切さ

国分中部・髙橋典裕執行役員㊧と熱海市・齊藤栄市長）

国分中部 熱海市に防災備蓄品を納品 地場産食材使用の缶詰約3000個

売場でも防災食の拡充が進む

防災食 新たな対応を迫る 「長期保存食」と「一般食品」 ローリングストックの歩調合せを

ミニチュアの例

ロッテ アイス空き箱でミニチュア制作 親子ワークショップ初開催

食物アレルギー特集

食物アレルギー特集

佐々木茂喜理事長

「お好み焼アカデミー」が講演会 店の多様化進む きめ細かいサポート必要に

食物アレルギーをゲームで学ぶ メーカー6社が合同で食育授業

食物アレルギーをゲームで学ぶ メーカー6社が合同で食育授業

餃子作りを楽しむ親子

「旧正月は餃子の日」 今年も親子手作り餃子教室 隆祥房

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