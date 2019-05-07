お茶リスト

橋本久美子会長（前列㊧）と小池百合子都知事（同㊥）

茶包装メーカー・吉村 女性管理職3割に 「目的ではなく結果」橋本会長

宇治田原小学校での授業

永谷園 宇治田原町の小学校で食育授業とお茶漬け給食

社長兼取締役生産本部長　橋本隆生氏

世界が日本茶を飲む未来へ 包装トップがブランディング支える 吉村・橋本隆生社長

ヨガで汗を流した後のアイスティーは格別

日本紅茶協会 築地本願寺ヨガイベントに協賛 インド産紅茶のアイスティー配布

【PR】ネスレ日本の持続可能な物流に向けた取り組みとは？ モーダルシフト、共同配送組み合わせ多様な形を模索

【PR】ネスレ日本の持続可能な物流に向けた取り組みとは？ モーダルシフト、共同配送組み合わせ多様な形を模索

「ブック オブ ティー・アンネテ」

ルピシアから夏の「ブック オブ ティー」数量限定発売　初の試みとしてティーバッグの大きさと入数が異なる2タイプを用意

「松屋PREMIUM」がオープン

松屋銀座に牛丼「松屋PREMIUM」も 食品売場を新陳代謝、新店相次ぐ

「キリン ヘルシア うまみ緑茶」の売場

キリン「ヘルシア」4月出荷数量約2.8倍　導入も拡大　新商品「ヘルシア うまみ緑茶」の純増効果

本社工場内に完成した「アイスファクトリー」

井村屋 新工場「アイスファクトリー」が完成 「進化系あずきバー」開発へ

「お～いお茶 緑茶」

伊藤園、3期連続で過去最高の売上高を更新　「お～いお茶」「健康ミネラルむぎ茶」「タリーズコーヒー」のブランド力に手応え

「アイスティーの日」を契機に市場の盛り上がりを期待

日本紅茶協会 6月10日は「アイスティーの日」 今夏「第3次紅茶ブーム」勢い加速

厳しい夏のお供に

厳しい夏のお供に

飲料TODAY

飲料TODAY

無糖茶飲料特集

無糖茶飲料特集

新会長に就任した藤井洋氏

日本紅茶協会 新会長に藤井氏「紅茶の価値伝える」 アイスティー、ラーメン後の紅茶も

消費者の判断を仰ぐ前に

消費者の判断を仰ぐ前に

激流に揺れる夏商戦

激流に揺れる夏商戦

お茶特集

お茶特集

ヘルス＆ニュートリション フード、コスメティックス＆ハイジーン事業部 Food/C&H事業部セールス　上野晴美氏

輸出向け食品検査に絶対の強み 国によって異なる規制にトータル対応 SGSジャパン

碾茶初入札 過去10年で最高値 平均1万4千円/kg JA全農京都

碾茶初入札 過去10年で最高値 平均1万4千円/kg JA全農京都

アサヒ飲料の新価値創造商品

飲料 新発想へ専門部署 ニーズの多様化背景に

「純国産茶葉100%」と記載した「お～いお茶 緑茶」の新パッケージ

伊藤園「お～いお茶」に「純国産茶葉100％」と新たに記載　新表記の狙いは？

抹茶

日本茶、GI登録へ　日本茶業中央会が申請　背景に海外での宇治抹茶の商取引を阻む中国産「宇治抹茶」模倣品など

「matcha LOVE」ボトル缶製品

抹茶の自由な楽しみ方を逆輸入　伊藤園の北米発ブランド「matcha LOVE」リブランディング

「ONICHA」

HIKAKIN「ONICHA」が発売1週間でコンビニ茶系飲料の売上1位を記録 リサーチ・アンド・イノベーション調べ

限定抹茶アイス3品

セブン‐イレブン アイスで新たな戦略 “夜・体験”軸に差別化

深蒸し一番茶をお茶菓子とともに

深蒸し新茶を急須でどうぞ 清泉女子大にかごしま百円茶屋 鹿児島茶業会議所

左からJAハイナン流通販売部茶業センター副センター長の江川佳元さんと勝間田開拓茶農業協同組合副組合長の横山嗣人さん

日本茶が転換点　茶価高騰の一方で一番茶に買い手がつかない事態に直面　「日本茶文化を守りたい」静岡の茶農家が語る現場の声

「水道水には負けるけど」編

「日東紅茶」でお笑い芸人AMEMIYAさんが熱唱　「水出しアイスティー、はじめました。」を印象づける

宇治茶 初取引 最高落札価格、大幅更新 玉露1kg 50万円

宇治茶 初取引 最高落札価格、大幅更新 玉露1kg 50万円

中央がロゴ。鈴木康友知事㊧と佐藤可士和氏

静岡茶、世界に向けブランド始動 佐藤可士和氏プロデュース 「JAPAN TEA SHIZUOKA」 最重要課題は認知拡大

静岡茶市場 初取引 1kg平均9千円 電子入札をスタート

静岡茶市場 初取引 1kg平均9千円 電子入札をスタート

総合飲料特集

総合飲料特集

クリスピーサンド「ザ・グリーンティー」

ハーゲンダッツ「クリスピーサンド」25周年 “抹茶”を通年の新定番に

「シンビーノ　ジャワティストレート レッド」

原材料名は紅茶のみの「ジャワティ」が着実に上昇　店頭配荷拡大し料理人など食のプロにもじわり浸透　大塚食品

六甲バター「チーズデザート6P」有楽町駅前でサンプリング 97％強が購入意向

六甲バター「チーズデザート6P」有楽町駅前でサンプリング 97％強が購入意向

お茶と海苔、単価高騰の恩恵は

お茶と海苔、単価高騰の恩恵は

「天空の抹茶 極み ショコラドリンク」

リンツ×天空の抹茶 7年連続コラボ 「極み ショコラドリンク」発売

「茶寮 伊藤園 善光寺店」外観

善光寺に「茶寮 伊藤園」初のフランチャイズ店舗　善光寺事務局事業部が運営　目玉は「抹茶生落雁」と「抹茶生どら焼」

山本奈未社長㊧と高梨臨さん

山本山 新ブランド「YMY」始動 玉露×ウェルネス 玉川高島屋S.C.に旗艦店

日本向け緑茶開発で協定 丸紅食料、ベトナム最大規模の茶メーカーと

日本向け緑茶開発で協定 丸紅食料、ベトナム最大規模の茶メーカーと

「Tatami」の前で、伊藤園の粟飯原剛（あいはら・たけし）氏

高輪ゲートウェイシティ内の文化創造棟に伊藤園の茶殻入りアップサイクル製品「さらり畳」が99畳　未来の和を体感できる空間演出

メッセンジャーの杉咲花さんと西島秀俊さん（26日の戦略説明会で）

晩メシに「翠ジンソーダ缶」 ニーズ別の2品で食卓定着ねらう 価格も手ごろに サントリー

初摘みの様子

福寿園 恒例の新茶の初摘み開催

左から「綾鷹」「綾鷹 濃い緑茶」「綾鷹 濃いほうじ茶」「綾鷹 ミネラル緑茶」

「綾鷹」に新たな柱　GABA配合の新商品やブランド初となるミネラル入りの新商品を投入　ブランドの顔に佐藤健さん起用

新生「サクラ」

ルピシアから新生「サクラ」が登場　桜餅を思わせる風味から一新　満開の桜をイメージしたお茶へと進化

「ブック オブ ティー・アンポーズ」

ルピシアから春の「ブック オブ ティー」数量限定発売　ショートストーリー30編の小冊子も入れて「一杯のお茶を通じた小休止」提案

「日東紅茶 水出しアイスティー」

「日東紅茶 水出しアイスティー」勢い加速へ　デザインに磨き　ピーチ・マスカット・ストレートの未開拓分野には新商品を投入

パスキエが日本上陸

フランス、洗練された食材・飲料を日本市場へ FOODEXで美食の本場をアピール 国民食のパンや多彩なオリーブオイル、最新のノンアルコール飲料

新商品をアピールする塚本浩康社長

六甲バター 価値提案を軸に春夏攻勢 朝食向けデザートベビー投入

マーケティング本部 マーケティング企画１部 調味料３課 田中　菜々美氏

Mizkan フルーティス刷新（後編） 「新・果実体験」を提供　リフレッシュしたい時に

試食も盛況な新商品「名古屋ハヤシ」

国分中部 「地域共創」広がりと深化 独自商品「名古屋ハヤシ」も登場

「 ヘルシア うまみ緑茶」

キリンが「ヘルシア」をリブランディング　トクホ茶のイメージ大刷新　機能そのままに飲みやすくした新商品で日常飲用化を推進

記念植樹に参加するルンビニ幼稚園の園児

伊藤園、開園120周年迎える横浜・三渓園に桜の苗木を園児と植樹　250本の桜は「歴史ある分だけ老木も多い」　未来の景観に貢献

緑茶輸出が倍増 抹茶中心に海外需要が急伸 品質重視強まる

緑茶輸出が倍増 抹茶中心に海外需要が急伸 品質重視強まる

〈こだわりのヒミツ〉美ノ久「抹茶チョコレートソース100ｇ」 本格チョコソースに抹茶味

〈こだわりのヒミツ〉美ノ久「抹茶チョコレートソース100g」 本格チョコソースに抹茶味

楊建標社長

砂漠のスーパーフルーツ 日本市場で着々と浸透中 宇航人ジャパン

各社のイチ押しをアピール

味の素グループ 暑すぎる夏へ新提案 大阪発の“町洋食”も

片岡謙治会長

日本紅茶協会 真の「第3次紅茶ブーム」へ一丸 TB、リーフ、濃縮、外食など伸長

緑茶飲料 単価アップが急務 背景に茶葉急騰と価格競争

緑茶飲料 単価アップが急務 背景に茶葉急騰と価格競争

「ブレンディ 抹茶一服 ミルクなし」（4本入り）

味の素AGF、日本茶スティック4品種を価格改定　4月1日納品分より

〈業界天気予報〉 はや四半世紀－加速する変化の先には

〈業界天気予報〉 はや四半世紀－加速する変化の先には

「ガラスの蓋碗（がいわん）」

HARIO、お湯を注いだ茶葉の一連の変化を美しく映し出す器　 ルピシアとともにオンライン限定販売

飲料・嗜好品回顧特集

飲料・嗜好品回顧特集

キリンビバレッジはスリランカの農園支援や労働環境の整備などさまざまな取り組みを協力して行っている。写真はスリランカ紅茶農園の生産者（提供：キリン）

キリンビバレッジ、スリランカの復興支援へ100万円拠出

売場に並ぶ「お～いお茶 緑茶」（600mlペットボトル）

「お～いお茶 緑茶」600mlペットボトル200円→220円 　緑茶飲料71品など価格改定　伊藤園

「貢茶 いちご和紅茶ミルクティー（HOT&COLD）」（手前）のほかゴンチャ ジャパン店舗期間限定新メニューと「いちご フィナンシェ」

キリン、セブン-イレブン限定発売の「貢茶（ゴンチャ）」シリーズに新商品　「午後の紅茶」とともにティーカルチャーの創造を推進

「はちみつチャイティーバッグ」

「日東紅茶」はちみつ紅茶のティーバッグ人気とチャイ人気に着目して新商品投入

お茶（リーフ）特集

お茶（リーフ）特集

本庄大介社長

伊藤園「お～いお茶」来年早期での価格改定を検討　原料茶葉の急騰受け　世界的な抹茶ブームが背景

「午後の紅茶」のヒュッテ

キリン「午後の紅茶」のヒュッテが横浜赤レンガ倉庫に出現　「Christmas Market」初出店　コンセプトはホワイトクリスマス

「ロイヤルミルクティー オフタイム」

「日東紅茶 ロイヤルミルクティー」からデカフェ・糖質オフの「オフタイム」新発売

冬季ギフト特集Part2

冬季ギフト特集Part2

売場に並ぶ「ミルクでつくる宇治抹茶ラテ」（80g）と「ミルクでつくる抹茶チャイ」（80g）

「辻利」がインスタント抹茶市場に革新　使用する原材料を極力シンプルにした新商品2品を投入　片岡物産

片岡謙治会長

11月1日「紅茶の日」 消費促進へティーセミナー 英国王室の歩みを聞きながら

「クリスマス アドヴェントカレンダー」

ルピシア「クリスマス アドヴェントカレンダー」刷新

左から「午後の紅茶 mottainai ふじりんごティー」、「氷結 mottainai ふじりんご」

キリンの「氷結」と「午後の紅茶」が廃棄される規格外果実を救う　規格外ふじりんごを使用した新商品でフードロス削減に貢献

お点前の様子

海外で抹茶模倣品が横行　抹茶の素晴らしさを世界に広めるべく東京・原宿に発信拠点　お点前やヨガ盛り込み文化・健康・美も発信

本選出場校が集結

伊藤忠食品 「第12回全国高等学校フードグランプリ」 沼津商業「しずっ娘。」が大賞

「ミルクとけだすティーバッグ 黒糖烏龍」

「日東紅茶 ミルクとけだすティーバッグ」から初の黒糖ウーロン茶　嗜好品売場に新規ユーザー呼び込む　CMに「ROIROM」を起用

次の記事を見る