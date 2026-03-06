その他各種イベント・展示会・講演会ロッテ アイス空き箱でミニチュア制作 親子ワークショップ初開催
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ロッテ アイス空き箱でミニチュア制作 親子ワークショップ初開催

各種イベント・展示会・講演会
ミニチュアの例
ミニチュアの例

　ロッテは2月28日、浦和工場内「おかしの学校」（さいたま市）で、アイスの空き箱を活用した親子向けワークショップを初開催した。子どもたちは保護者とともに社員の説明を聞きながら、パッケージに印字されたミニチュア用の図面を切り取ったり両面テープを貼ったりしてミニチュア作りに挑戦。真剣な表情で作業に取り組む姿が見られた。

　当日はSNSで参加者を募集し、抽選で選ばれた20組40人が参加。午前と午後の2部制で実施した。ロッテ中央研究所研究情報戦略部パッケージ研究課包装管理士の小垣美津子氏をはじめ、社員らが制作を指導した。

制作の様子
制作の様子

　同社はアイスの空き箱を使ったミニチュア制作「ロッテミニチュア部」の活動を2024年に開始。「ミニ雪見だいふく」「モナ王 マルチバニラ」「バニラバー北海道」「ガーナ ショコラアイス」などの箱を活用した工作をSNSで発信し、インフルエンサーの投稿などを通じて話題となっている。こうした活動に合わせ、3月2日を「ミニチュア部の日」として日本記念日協会に登録した。

　完成したミニチュアはそのまま飾るほか、同社ホームページから図面をダウンロードできるアイスストッカーと組み合わせることで、アイス売り場として楽しむこともできる。

　同社は箱アイスのパッケージで毎年デザインを変更しており、3月からは順次「わくわくこうさくパッケージ」の表記を加え、工作として楽しめる点を強調する。担当者は「本来ゴミになってしまう箱を活用し、宝物のようなミニチュア制作を楽しんでもらえれば」と話した。

記念撮影
記念撮影

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