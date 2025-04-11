加藤美蜂園本舗 加藤禮次郎社長 新カテゴリーで商品開発も 創業80周年に向け計画

　ー今期業績について。 　加藤　今期は社内的...

原料は安定も円安為替 業界連携で情報発信を 日本はちみつ輸入商社協議会 光富裕次代表幹事（住商フーズ）

　ー新蜜の状況はいかがですか。 　光富　南半...

アピ 野々垣孝彦社長 蜂産品業界の健全発展へ 総合健康食品受託として寄与へ

　―今期ここまでの業績は。 　野々垣　医薬事...

ウェルネオシュガー 山本貢司社長 砂糖事業の基盤強化は着々 「糖」由来の素材・技術を深堀へ

中計「WELLNEO VISION 2027」3年...

ニチレイフーズ「おいしさの再現力」進化 プロの料理を生産工程で

　ニチレイフーズは、冷凍食品のさらなる品質向上と新...

大物 日阪俊典社長 構造転換の初年度 システム投資の効果多岐に

　大物（大阪市）は創業70周年を迎える2028年に...

米粉と発酵のひびきぱん 隠岐綾子代表 プロを育てる教室 今は〝パン＝米粉〟への転換点

　京都市にある「米粉と発酵のひびきぱん」はその名の...

サントリーウエルネス 栗原勝範社長 商品開発、ポートフォリオを強化 シニアの豊かな生活文化を提案

　サントリーウエルネスは長年にわたる研究で培った科...

「接客はセブンの強み」 地域との接点守り改革加速 セブン‐イレブン 阿久津社長

　セブン-イレブン・ジャパンの阿久津知洋社長は本紙...

輸出向け食品検査に絶対の強み 国によって異なる規制にトータル対応 SGSジャパン

　SGSはスイスに本拠を置き、試験・検査・認証機関...

ごま・きな粉の真誠 冨田博之社長 新領域への挑戦果敢に 「おつまみ」で新たな売場開拓

ごま・きな粉の真誠（愛知県北名古屋市）の25年12月期連結売上高は104億6100万円となった。前年をやや割り込んだものの、価格改定や相場変動で一部原料ごまの価格が軟化したことなどから粗利が改善、営業増益とした。

生産現場が潤う農業を 安定供給と安定価格実現 アムハイドロ・パシフィック ポール・マイルズ社長

気候変動や耕作地の減少、後継者不足など農業が抱える課題は多い。農作物を扱う流通・小売業にとっても、天候に左右されやすい不安定な供給量とそれに合わせた価格の変動など、問題点はいくつも挙げられる。

“お米の新たな発酵食品” 代替肉CoMeat®需要創出に挑む 跡部季子取締役

プロテインクライシスが叫ばれる昨今、キノコなど糸状菌から作られる代替肉（マイコプロテイン）が注目を集めている。2021年設立のアグロルーデンス（佐賀清崇社長）は、お米と麹で作った新たな発酵食品CoMeat®を展開。

Mizkan フルーティス刷新（後編） 「新・果実体験」を提供　リフレッシュしたい時に

Mizkan（以下ミツカン）は今春、食酢飲料「フルーティス」ブランドをリニューアルした。家庭用では業務用で人気の「シャインマスカット」「あまおう」「白桃」を、家庭用・業務用の双方で「ざくろ」を新発売した。

Mizkanフルーティス刷新（前編） 果実のおいしさが主役の新製法 マーケティング本部 田中菜々美氏に聞く

Mizkan（以下ミツカン）は今春、食酢飲料「フルーティス」ブランドをリニューアルした。
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