リサーチ / 統計分析・意識調査

出典：中食（惣菜）に対する生活者実態調査（株式会社マクロミル）

マクロミル 「中食（惣菜）に対する 生活者実態調査」結果概要① 多様化する惣菜の接点

「ONICHA」

HIKAKIN「ONICHA」が発売1週間でコンビニ茶系飲料の売上1位を記録 リサーチ・アンド・イノベーション調べ

大盛りパスタが人気

冷凍麺、需要拡大続く コメ代替・コスパ志向が追い風 夏の猛暑対策で新提案

「明日の仕事のため飲むのを控える」7割　「飲めなくてストレス」「飲みすぎて後悔」経験も多数　アサヒビール調査

「明日の仕事のため飲むのを控える」7割　「飲めなくてストレス」「飲みすぎて後悔」経験も多数　アサヒビール調査

働く世代から評価「アサヒゼロ」

「働くあなたにアサヒゼロ」プロジェクト賛同50社に “ワークビールバランス”向上目指す

日本アクセス「サキニタベタイ」 一般発売前に購入・体験できる 食品特化型クラウドファンディング

日本アクセス「サキニタベタイ」 一般発売前に購入・体験できる 食品特化型クラウドファンディング

冷凍食品利用で時短実感 女性は1食平均約20分 冷食協調べ

冷凍食品利用で時短実感 女性は1食平均約20分 冷食協調べ

日清オイリオグループ シルタス社に出資 価値共創で健康課題解決へ

日清オイリオグループ シルタス社に出資 価値共創で健康課題解決へ

日本の食卓に欠かせないごはん

PBの米は高くても売れる!? 購買データから見えた「売れるPB米」の共通点

【書評】「なぜ日本人は、それを選ぶのか？データで読み解く時間とお金の使い方」インテージ著

【書評】「なぜ日本人は、それを選ぶのか？データで読み解く時間とお金の使い方」インテージ著

本ツールの概要

インテージ 市場データを生成AIで分析・戦略仮説まで 大幅な時間短縮を実現、顧客構造分析は20分の1に

現代社会のストレス発散に

「ギルティ炭酸NOPE」の初動をビッグデータで分析 発売開始後わずか1週間でカテゴリ1位に！ 「罪深いのと同時に至福の味」の口コミも

納豆5

物価高でも売れる納豆 底堅さの理由と課題

冷凍食品 ワンプレート2割増 中華・丼物など広がり

冷凍食品 ワンプレート2割増 中華・丼物など広がり

発表会で大倉孝志氏㊧と辻希美さん

キンレイの冷凍麺「お水がいらないプレミアム」 第2弾は「とみ田」監修

即席麺の売場

即席麺、価格改定でメーカー対応分かれる 同型品で価格差、据え置きも 焦点は実勢売価の行方へ

代謝ケアサプリメント「カプシEX」

味の素 機能性表示「カプシEX」 新発想の「頑張らない代謝ケア」 「じわ太り」撃退法を紹介、実演

３万人対象に調査

日清食品×パラマウントベッド 食と睡眠の理想的な関係は？ 診断サイトを公開中

ギョーザもレンジ調理で

味の素冷凍食品 「レンジでギョーザ」4割増 認知拡大で飛躍の兆し

袋麺「一平ちゃん 夜店の焼そば」

「明星 一平ちゃん夜店の焼そば」 汁なし袋麺、満を持して登場 試食9割以上が購入意向

カカオ高騰も“メリハリ”止まず

“メリハリ消費”の二極化さらに

猛暑・夏の長期化は「新たな勝機」 多角的アプローチで夏商戦に挑む

猛暑・夏の長期化は「新たな勝機」 多角的アプローチで夏商戦に挑む

予定・予算とも減少

お花見市場、前年比2割減 ひとり花見増、物価高で「安・近・短」進む インテージ調べ

家庭用チルド麺 早い夏の需要つかむ 涼味麺・汁なし麺の二刀流

家庭用チルド麺 早い夏の需要つかむ 涼味麺・汁なし麺の二刀流

刷新した「KEY カフェオレベース 無糖」㊨

キーコーヒー、拡大する希釈飲料市場で大幅伸長の無糖タイプに着目 「KEY カフェオレベース 無糖」刷新

自社の売れ筋とコラボ

日清食品冷凍「冷凍 完全メシ」売上が急上昇 「汁なし担々麺」出荷3倍に

18日の発表会で

無糖チューハイに足りないのは「飲みごたえ」 未充足ニーズ獲得へサッポロから新ブランド

〈これで売れました！〉ニチレイフーズ「本格炒め炒飯」 冷凍食品購入金額No.1

〈これで売れました！〉ニチレイフーズ「本格炒め炒飯」 冷凍食品購入金額No.1

シリーズ品に「焼肉のタレ味」

ケイエス冷凍食品 「つくね」ラインアップ拡大 中高生男子＆シニアを開拓

個人で「渡す予定はない」女性が昨年に比べて4.0ポイント増加し42.8%に達した©いらすとや

バレンタイン、厳しいフトコロ事情が鮮明　「渡す予定なし」4ポイント増　義理チョコ不参加は最高値を更新　インテージ調べ

即席麺市場 焼そば・油そばが活況 汁なし袋麺2ケタ増

即席麺市場 焼そば・油そばが活況 汁なし袋麺2ケタ増

若者の支持広げる「カップヌードル」

　「スマホと『カップヌードル』を欠かせない存在に」 若年層の購入率アップ 「CMでマインドシェア高める」日清食品安藤徳隆社長

冷食の優位性を生かす

冷凍食品「大阪王将」 ワンプレートで定番中華 炒飯＋「回鍋肉」「肉焼売」

発表会で田澤勲マネジャー

ファミマ 卵が主役の弁当強化 価格抑えた4品投入

米飯を積極展開

ニチレイフーズ 冷凍米飯を全方位で拡充 「本格炒め炒飯」＋新提案で多様なニーズ応える

地元で選ばれる会社に

地元で選ばれる会社に

「チョコレート効果」

大袋1000円台に上昇 カカオショック直撃もロイヤルユーザー離さない明治「チョコレート効果」次の一手は？

多様な調理に対応

「AJINOMOTO ギョーザ」 もっと手軽に、もっとおいしく フライパン・レンジ調理で

〈新春恒例 業界リーダーアンケート〉　変化の時代も厳しさは「変わらず」？

〈新春恒例 業界リーダーアンケート〉　変化の時代も厳しさは「変わらず」？

年始恒例のハレ行事

お年玉、キャッシュレス希望39％に あげる側「現金で手渡し」9割とギャップ大 インテージ調べ

「イベント離れ」でどうなる年末商戦

「イベント離れ」でどうなる年末商戦

ケーキは底堅い需要

クリスマス予定なし54％に上昇 市場規模は2年連続で減少 インテージ調べ

板チョコ 200円台へ高騰 逆風下でも主要ブランド好調

板チョコ 200円台へ高騰　逆風下も「明治ミルクチョコレート」と「ガーナ」が好調

売場に並ぶ「ハッピーターン」「ハッピーターンスパイス」

亀田製菓「ハッピーターン」が過去最高売上 カルビーとの相互コラボで10月に大幅増

パッケージとビスケットの絵柄に

チョコレート菓子ランキングで1位に 「コアラのマーチ」（ロッテ）とサンリオのコラボ商品、初動をビッグデータで分析 限定パッケージ×ノベルティで購入金額が急上昇

料理家・食育講師の玉田悦子氏

「焼きおに」アレンジ伝授 和食の日に親子料理教室 大森屋

25年売れたものランキング 米、コーヒーなど飲食料品が多数上位に インテージ調べ

25年売れたものランキング 米、コーヒーなど飲食料品が多数上位に インテージ調べ

左から鈴木かさね氏、𠮷田麻子さん、稲葉翔氏

一正蒲鉾 “おせちハック”を紹介 マンネリ感の解決策を提案

家庭用冷凍食品 商品のバラエティ化進む おいしさ・コスパで主食にも

家庭用冷凍食品 商品のバラエティ化進む おいしさ・コスパで主食にも

（左から）塩谷美咲氏、小杉竜一さん、青木茜氏

味の素 「白米食べたい」7割超 糖質ケア1200人調査

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