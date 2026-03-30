外食WEST

・泉平　食育パートナー会開催　学校給食の価値をしっかり発信
・有力業務卸インタビュー　大洋産業　大月崇嘉社長　金曜は新規開拓強化日　新システム導入で物流改善
・日東ベスト　惣菜・給食向け新商品投入
・栄盛　難波にジンギスカン業態開設
・ヒガシマル醤油　複合調味料に新製品
・ほっかほっか亭　黒唐揚シリーズ新発売
・エム・シーシー食品　お店のまいにち支える

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