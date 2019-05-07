介護食

「クリアスルー」

大腸がん内視鏡検査 専用検査食でサポート キユーピー

DM三井製糖 シニアライフクリエイトを買収 高齢者向け宅配弁当を展開

DM三井製糖 シニアライフクリエイトを買収 高齢者向け宅配弁当を展開

キユーピー 家庭用、業務用商品 11月から値上げ

キユーピー 家庭用、業務用商品 11月から値上げ

130周年ビジョン説明会で語る泉社長

泉平 130周年でビジョン説明会 高コストな質の時代への対応重要

新会長の白男川太一氏

日本介護食品協議会 白男川新会長が就任 法人化視野に体制強化

介護食市場が拡大 25年生産額は3.5％増

介護食市場が拡大 25年生産額は3.5％増

お粥に加えて栄養アップ

業界初、高齢者施設向け最適化栄養食 目指すは“お粥革命” クックデリ「粥プラス 肉みそ」で手軽においしく栄養補給

ハウス食品グループ東北工場

ハウス食品グループ 東北工場本格稼働 業務用レトルト食品生産 多品種変量の新製法導入

中四国新春特集

中四国新春特集

たらばがにの剥き身は解凍後そのまま食べられ殻ごみが出ない

通販食品展示商談会④ エコや環境対策を訴求した商品も

介護食品特集

介護食品特集

「ベビースター」をサラダのトッピングに

国分グループ本社 菓子の新たな需要開拓へ業務用・特殊ルート商談会

花畑佳史社長

ウーケ 花畑佳史社長 パックごはん、第4工場が来春本格稼働 国内外に新規拡大増やす

「200ｇ欧風シチュー」

業務用に個食レトルトシチュー 売上アップに貢献 ハウスギャバン

「たん活」のすすめ

「たん活」のすすめ

発表会で高橋岳春氏㊧と岸奈津美氏

介護食新ブランド「まんぷく日和」 おいしさと多彩なメニューで介護者の負担軽減 アサヒグループ食品

粒感ある主食として好評

日東ベスト 病院・施設向けおかゆセット 品質安定、負担軽減も 秋冬商品

（左から）鈴木英明氏、木原光太朗氏、潤真奈美氏

介護者の負担を軽減 キユーピー「やさしい献立」から7品

社員の健康増進サポート 伊藤忠食品がタニタ「私たちメンテナンス」導入

社員の健康増進サポート 伊藤忠食品がタニタ「私たちメンテナンス」導入

森佳光会長

日本介護食品協議会 「UDFの日」に総会 事業活動通じ価値伝達へ

「骨までやわらか　国産さば味噌煮」

ヤヨイサンフーズ さばの中骨まで軟らかく 新製法で資源を有効活用

用途に応じ粉末や液体で提供するオーツミルク

アジア最大の食品展示会 「フード台北」レポート（後編） 牛乳の代替市場に期待 人手不足へ餃子製造機

現場の課題解決へPBも充実

尾家産業 名古屋でヘルスケア向け提案会 「冷凍おかず」の新提案も

三栄源エフ・エフ・アイ 「井上春成賞」受賞 高機能乳化剤の連続生産技術で

三栄源エフ・エフ・アイ 「井上春成賞」受賞 高機能乳化剤の連続生産技術で

お米対策コーナー

人手不足やコメ高騰に対応 東亜商事が業務用商談会 充実した提案力を披露

キユーピー マヨ・ドレなど値上げ 118品を9、10月から

キユーピー マヨ・ドレなど値上げ 118品を9、10月から

髙橋泰征代表

だしの素晴らしさを世界に ウィルビー 年商100億円に向け着々

「iMUSE（イミューズ） 免疫ケア顆粒サプリメント」（１㎏）

「プラズマ乳酸菌」業務用に 給食や社食でも「免疫ケア」を キリンHD

日清オイリオ春のプレゼンテーション

日清オイリオ春のプレゼンテーション

老老介護を先取り体験

老老介護を先取り体験

株式会社食品新聞社 ロゴ

国分グループ本社 ヘルシーフードと業務提携 病院・介護向け事業強化へ

介護食特集

介護食特集

森佳光会長

日本介護食品協議会 UDF周知キャンペーン 公式LINEを最大活用

「カトキチさぬきうどん５食」

50周年「カトキチさぬきうどん」 もちもち感アップ、デザイン一新 テーブルマーク

「夏のやわらか献立」

仕事と介護の両立を支援 UDFの情報提供強化へ キユーピー

「究極の唐揚げ」（ニチレイフーズ）

業務用冷凍食品 高品質・簡便性を追求 課題解決に新商品を積極提案

人手不足のなか朝食の用意は大きな課題

尾家産業 朝食やデザートにフォーカス 名古屋でヘルスケア向け提案会

ユニバーサルデザインフード 昨年は生産額1％増 人手不足で加工品ニーズ堅調

ユニバーサルデザインフード 昨年は生産額1％増 人手不足で加工品ニーズ堅調

アイス市場6千億円到達 年間楽しむスイーツに成長

アイス市場6千億円到達 年間楽しむスイーツに成長

給食現場の人手不足助ける提案 三給「2024サンキューフェア」

給食現場の人手不足助ける提案 三給「2024サンキューフェア」

高野豆腐に追い風 「元祖プラントベースフード」に注目高まる 旭松食品 木下博隆社長

高野豆腐に追い風 「元祖プラントベースフード」に注目高まる 旭松食品 木下博隆社長

尾家産業 売上・利益とも2ケタ増 提案力の広さアピール 春季提案会

尾家産業 売上・利益とも2ケタ増 提案力の広さアピール 春季提案会

「海のおかず イカメンチカツ60」（ヤヨイサンフーズ）

ヤヨイサンフーズの業務用冷食 学給・高齢者向けを深耕 食育に「かみかみメニュー」

大櫛顕也会長（日本冷凍食品協会）

「長期的な市場成長に期待」 日本冷凍食品協会 大櫛会長

減塩生活の浸透拡大へ 国循が「かるしおサミット」

減塩生活の浸透拡大へ 国循が「かるしおサミット」

株式会社食品新聞社 ロゴ

介護食特集

三栄源エフ・エフ・アイ ・日本食品化学工学会「技術賞」受賞 ・食品の新評価方法を確立

三栄源エフ・エフ・アイ ・日本食品科学工学会「技術賞」受賞 ・食品の新評価方法を確立

尾家産業 西日本地区売上2ケタ増 五感を刺激する秋季提案会

尾家産業 西日本地区売上2ケタ増 五感を刺激する秋季提案会

尾家産業 外食需要復活・ヘルスケアも堅調 名古屋で秋季提案会

尾家産業 外食需要復活・ヘルスケアも堅調 名古屋で秋季提案会

「吉野家のやさしいごはんシリーズ」の「やわらか牛丼の具」

吉野家、介護食2品を販売 日本調剤で

廣嶋精一常務執行役員（マルハニチロ）

マルハニチロ 初の売上高1兆円達成 海外けん引、水産物拡大

「全国ご当地逸品発見」コーナー（東亜商事 業務用冷凍食品展示商談会）

東亜商事 業務用冷食展示商談会 約1600人が来場

「とろり緑茶」は東京大学医学系研究科イートロス医学講座 共同研究の成果を利用したとろみ付き緑茶飲料

お茶の伊藤園が高齢社会の課題解決に向けて参入する新たな領域とは？【PR】

株式会社食品新聞社 ロゴ

含蜜糖＆春季砂糖特集

「アイソカル ゼリー ハイカロリー」

ネスレの栄養補助食品が誤嚥（ごえん）防止で表示許可取得　「アイソカル ゼリー ハイカロリー」訴求強化

嚥下障害のリハビリトレーニングなどで行われる、おでこを抑えながら下を見て喉を鍛える体操のイラスト©いらすとや

複雑で精巧な仕組みの「食べる」　それが上手く機能しなくなる「誤嚥」の予防・対処法とは？　ネスレが発信

「チン！するレストラン」を再現

日本アクセス　大阪でフードコンベンション　好評「チン！する」が登場

株式会社食品新聞社 ロゴ

介護食特集

「つるりんこシュワシュワ」（クリニコ）

炭酸飲料にもとろみを 嚥下サポート「つるりんこシュワシュワ」 施設限定で発売 クリニコ

業務用卸・広栄「KOEI食展」3年ぶり開催 少人数宴会向け提案も

業務用卸・広栄「KOEI食展」3年ぶり開催 少人数宴会向け提案も

キユーピー 業務用ドレッシングなど値上げ 来年2月から

キユーピー 業務用ドレッシングなど値上げ 来年2月から

市販用介護食「やさしい献立」シリーズ（キユーピー）

キユーピーの市販用介護食 6割を賞味期間延長 介護施設のBCP支援へ

「新田ゼラチンプロショップ」

新田ゼラチン 新規たんぱく素材に引き合い ゼラチンなど業務用通販も開始

自社ブランド初の美容系ドリンク「Collagen」（日興薬品工業）

日興薬品工業 健康・美容飲料受託拡大に注力 独自商品も強化し開発力アピール

日本介護食品協議会 20周年で認知度アップへ施策

日本介護食品協議会 20周年で認知度アップへ施策

尾家産業 名古屋でヘルスケア向け提案会 最新情報求めセミナーも盛況

尾家産業 名古屋でヘルスケア向け提案会 最新情報求めセミナーも盛況

浦上博史会長（日本缶詰びん詰レトルト食品協会）

缶詰 原料高騰・円安など厳しい三重苦に直面 日缶協が通常総会

尾家産業 「やさしいメニュー」提案会 アートホテル大阪ベイタワー

病院・高齢者施設に「やさしいメニュー」提案 昔懐かしいレトロな味も 尾家産業

「日清 食事にプラス MCTオイル」（日清オイリオグループ）

「日清 食事にプラス MCTオイル」 フレイル対策、在宅介護も視野に 日清オイリオグループ

マルハニチロ 池見賢社長

新たなニーズに応える マルハニチロ 池見賢社長

荒川隆理事長（食品産業センター）

食品産業センター 荒川隆理事長に聞く 「新戦略」実動第一歩の年 食品情報発信の中核を担う

キユーピー やさしい献立 簡単やわらかおせち

介護食「やさしい献立」で作る簡単やわらかおせち キユーピーが提案

市販用介護食 コロナ禍で環境変化 EC、施設などで利用拡大

市販用介護食 コロナ禍で環境変化 EC、施設などで利用拡大

ユニバーサルデザインフード UDF 介護食

意外に使えるUDF

株式会社食品新聞社 ロゴ

介護食特集：UDFの伸長続く 潜在需要の顕在化に課題も

日本介護食品協議会 森佳光会長

UDFへ社会の期待高まる 日本介護食品協議会 森佳光会長

大西宏昭社長（ヤヨイサンフーズ）

ヤヨイサンフーズ 日本一の業務用冷食企業へ 誇りに思って働ける会社に 大西宏昭社長

日本介護食品協議会 2020年 UDF（ユニバーサルデザインフード）生産統計

ユニバーサルデザインフード 生産数量1.3倍超に 生産額は500億円突破 20年統計

松川健一執行役員（三井倉庫ロジスティクス）とFRANKE社製のフルオートエスプレッソコーヒーマシンAシリーズの新ラインアップ｢A300｣

コロナワクチン用冷蔵庫の普及にも一役 家電や業務用機器も担い成長し続ける物流会社 進化の鍵は高性能コーヒーマシンにあり 三井倉庫ロジスティクス

コロナ 内食需要 業務用

苦闘続く業務用

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