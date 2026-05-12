世界160カ国以上で事業を展開するテトラパックは、各地の生活者実態の把握に継続的に取り組んでいます。世界的な視点から見ると、特に日本の若年女性は「痩せている方が多い」と指摘するのは、日本テトラパック株式会社マーケティング部マーケティングマネジャーの鈴木陽子さん。

20代女性の約5人に1人（20.2%）がBMI18.5未満というのは、先進国の中で類例がないといいます。

「出産や40代以降に起こり得るホルモンバランスの乱れなど、ライフステージごとの身体の変化を考えると、若い頃から健康に必要な栄養をきちんと摂取することが重要です」と鈴木さんは呼びかけます。

世界の市場動向に目を向けると、プロテイン・たんぱく質を含む飲料に代表される“栄養補助食品/Food Supplement and Nutrition: FSN)”を必要とする対象は、若年女性にとどまりません。

欧米では、肥満対策としてGLP-1製剤の使用が急速に進み、食事量が減る中で必要な栄養を補う手段として栄養補助食品の重要性が高まっています。

一方、アジアでは急速な高齢化を背景に、健康寿命を延ばすための栄養補助食品の活用が進み、市場拡大に寄与しています。

このように、栄養補助食品はスポーツ用途にとどまらず、日常生活で不足しがちな栄養を手軽に補う手段として幅広い生活者に求められるカテゴリへと成長しています。

世界の市場調査「Precedence Research」（出典：天然成分と感情的要因： 世界の栄養市場を再構築する重要な要素｜テトラパック・ グローバル）によると、世界の栄養補助食品市場規模は2025年に約4128億ドル（約65兆円）を記録。2026年以降は年平均成長率（CAGR）約7％で成長し、2035年には約8086億ドル（約128兆円）規模に拡大すると予測されています。

この流れは日本にも波及しており、栄養補助食品市場は今後、さらなる伸び代が見込まれる分野とも言えます。

「日本市場は少子高齢化で“胃袋の数”が減少していく中でも、栄養補助食品市場に限れば、まだまだ成長が見込める」と鈴木さんは語ります。