米・雑穀・小麦・大豆

「こうじや里村 お米と米麹でつくったあまざけ1000㎖」

「お米と米麹でつくったあまざけ」 4年連続JFSグランプリ受賞 コーセーフーズ

鏡餅を値上げ たいまつ食品

鏡餅を値上げ たいまつ食品

「低温製法米のおいしいごはん国産米100％」各品を値下げ

パックごはん7月から値下げ 生活応援へアイリスフーズ

滋賀県産小麦を使ったフィナンシェ

平和堂 「びわ湖の日」盛り上げる

やよい軒も期間限定メニューを提供

6月30日は「夏越ごはんの日」 年後半の無病息災願う 新たな行事食へ普及啓発

〈こだわりのヒミツ〉日清オイリオグループ「日清こめ油ドレッシング」 こめ油×こめ酢のハーモニー

〈こだわりのヒミツ〉日清オイリオグループ「日清こめ油ドレッシング」 こめ油×こめ酢のハーモニー

小ロット多品種に対応「SILK DELI」

サタケ パックごはん設備を発売 物流費とロスの低減に

社長に就任した阪本哲生氏

東洋ライス 雜賀社長が退任 後任に阪本副社長

乾麺商戦が本格シーズン 猛暑で需要拡大も課題山積

乾麺商戦が本格シーズン 猛暑で需要拡大も課題山積

パン粉業界難局 生産減にナフサ追い打ち 検査器具も不足、送料で原価割れも

パン粉業界難局 生産減にナフサ追い打ち 検査器具も不足、送料で原価割れも

価格改定対象品の一部

日清食品冷凍 9月から「日清中華」「日清スパ王」など値上げ

ジョージ・グラス駐日大使

アメリカ大豆輸出協会 対日供給の安定強化へ 日本事務所70周年、米大使公邸で記念レセプション

塚越英行社長

昭和産業 穀物の可能性を広げる 創立100周年へ、新たに挑戦 塚越社長が方針

「Lミニマート 小平仲町店」

ローソンの新業態「Lミニマート」 生鮮強化で日常需要開拓

昭和産業 家庭用製品8月から値上げ

昭和産業 家庭用製品8月から値上げ

隠岐綾子代表

米粉と発酵のひびきぱん 隠岐綾子代表 プロを育てる教室 今は〝パン＝米粉〟への転換点

食物アレルギー特集

食物アレルギー特集

米菓売場

米菓、原料米高騰の爪痕深く　コメ下落傾向も高値掴み抱え「予想しがたい事態が発生する」　全国米菓工業組合・星野理事長が懸念

久野貴久社長

日清オイリオ久野社長 不確実な事業環境が前提 資本効率性を意識した変革を

山本哲也会長

食料品消費税ゼロ「単なる数字の書き換えではない」 日本チェーンストア協会・山本哲也会長が訴え

尾西食品 「レンジ+（プラス）」に「五目ごはん」 時短・便利な非常食を、もっと身近に

尾西食品 「レンジ+（プラス）」に「五目ごはん」 時短・便利な非常食を、もっと身近に

ニップン 家庭用104品目を値上げへ 8月から小麦粉、パスタなど

ニップン 家庭用104品目を値上げへ 8月から小麦粉、パスタなど

苦境を訴える小澤幸市理事長

包装だけではない 検査用品の不足が深刻 全国パン粉・小澤理事長

無調整豆乳、最大量の「調製」に迫る

無調整豆乳、最大量の「調製」に迫る

あいさつする佐藤元氏

パックごはん 値上げ相次ぐも需要堅調 「良いものを間違いなく」 包装米飯協会が総会

大手食品メーカー 20社計9.1％増益 今期予想は波乱含み 3月期業績

大手食品メーカー 20社計9.1％増益 今期予想は波乱含み 3月期業績

「塩こんきゅうりの素」「乾燥米こうじ（300ｇ）」

厚生産業 前期売上5％超のプラス 漬物の素・こうじ製品とも堅調

植物ミルク×発酵の新提案「DEALI」シリーズ

乳不使用の植物ミルク発酵素材「DEALI」 不二製油から新ブランド

日清製粉ウェルナ 8月1日から値上げ パスタなど家庭用製品200品以上

日清製粉ウェルナ 8月1日から値上げ パスタなど家庭用製品200品以上

日本植物蛋白食品協会 新会長に小山征信氏 創立50周年を祝う

日本植物蛋白食品協会 新会長に小山氏 創立50周年を祝う

都内量販店の納豆売場。かつて定番だった“２ケタ売価”は減少

ナフサショック、納豆大手2社が価格改定へ 売場から“2ケタ納豆”消える？

新潟県関川村で借り受けた農地（提供：ONODERA GROUP）

直接雇用でコメ自社生産 初年度200t見込む ONODERA GROUP

厚生産業 漬物講習会や食育活動 長年の取り組みを農水省が表彰

厚生産業 漬物講習会や食育活動 長年の取り組みを農水省が表彰

ヤグチの萩原啓太郎会長兼社長

ヤグチ 米穀卸ナナミを子会社化 業務用米の安定供給体制構築へ

食物アレルギー増加、周囲の理解で家族全員が同じ食事を

食物アレルギー増加、周囲の理解で家族全員が同じ食事を

左から「モチノヒカリ」（53g）と「ホットサラダ」（54g）

国産もち米高騰に打ち克つべく「あられ、おかき、ひとすじに」をモットーに国産もち米100％の米菓で新価値提案　竹内製菓

米粉の製粉工程を見学（西村機械製作所で）

米粉パンの「ひびきぱん」 プロ講師集め工場見学

サトウ食品 コメ分野で相互連携 新潟大学の研究機関と

サトウ食品 コメ分野で相互連携 新潟大学の研究機関と

「加東市もち麦ウォーク」を開催

もち麦を身近に 兵庫県加東市でウォークイベント

イベントを楽しむ来場者

佐藤醸造「あまの蔵」が5周年 感謝祭で「みそ盛り放題」

ウーケ 富山本社に第４工場 米国向けパックご飯強化

ウーケ 富山本社に第4工場 米国向けパックご飯強化

乾物版

乾物版

日本の食卓に欠かせないごはん

PBの米は高くても売れる!? 購買データから見えた「売れるPB米」の共通点

「雑穀ライスバーガー」

テーブルマーク「BEYOND FREE」 “素材推し”に手応え 雑穀・玄米などメニュー拡充

知る人ぞ知る酒醸（チューニャン）

中華界襲った“チューニャン騒動” 入手難受け急きょ商品化 麹メーカー・伊勢惣が本領発揮

〈これで売れました！〉太子食品工業 「東北そだち中粒40g×3」 産地価値を再構築

〈これで売れました！〉太子食品工業 「東北そだち中粒40g×3」 産地価値を再構築

川合洋平社長

日の出屋製菓産業「100億宣言」に参画 富山県で必要とされる企業に

「ピリ辛ふりてば」

名古屋グルメをふりかけに 「ピリ辛ふりてば」 真誠が地元高校生と共同開発

14家族40名が参加

味の素冷凍食品、アレルギー配慮のから揚げ・ギョーザなど充実 小麦・卵・乳不使用の親子ランチ会開く 「アレルギー有無に関わらず同じ食卓を」

ハイキング参加者が朝早くから来場

甘強酒造「蔵元感謝祭」開催 角打ちコーナー早くも定番に

中東情勢とバイオ燃料

中東情勢とバイオ燃料

たいまつ食品 次期社長に田辺専務

たいまつ食品 次期社長に田辺専務

左から杉本雄総料理長、上田まり子社長、木村忠司社長

食のバリアフリー「のあれキッチン」開催 業界超え連携

林幹晟CEO㊧と三石賢志郎COO。二人は高校時代からの友人

持ち歩く完全栄養食 スタートアップが狙う空白市場

米ぬか油由来の機能性製品（一例）

未利用油を高付加価値化 イオン交換樹脂法の実証設備稼働 ファイトケミカルプロダクツ

ササニシキに再評価の兆し

ササニシキに再評価の兆し

（左から）夢グループ石田重廣社長、日清食品中村圭佑氏、保科有里さん

「日清ふっくら釜炊き ごはん」 パックの不満 カップで解消 熱湯5分、湯切りなし CMに夢グループ石田社長ら

イタリア産米コーナー

イタリア産米をアピール 「将来は日本の食卓に」 伊がFOODEXに最大規模の出展

三林憲忠会長

ヤマモリ三林会長に三重県県民功労者表彰

ハナマルキ 東京・杉並で出張みそ作り体験 親子ら約40組参加

ハナマルキ 東京・杉並で出張みそ作り体験 親子ら約40組参加

野菜をスタンプにしたポスター制作

味の素 「ラブベジの日」にイベント 滋賀県・平和堂と連携

黒大豆成分に新たな機能性 フジッコの届出受理

黒大豆成分に新たな機能性 フジッコの届出受理

微細藻類は人類を救えるか？

微細藻類は人類を救えるか？

製油業界 油脂コスト、別次元のステージへ バイオ燃料が価格押し上げ 世界的なオイル高が加速

製油業界 油脂コスト、別次元のステージへ バイオ燃料が価格押し上げ 世界的なオイル高が加速

農水省 ４月期輸入麦価、６期ぶり引き上げ

農水省 4月期輸入麦価、6期ぶり引き上げ

〈こだわりのヒミツ〉サタケフードビジネス「まぜこめっつ」 水不要の乾燥米飯

〈こだわりのヒミツ〉サタケフードビジネス「まぜこめっつ」 水不要の乾燥米飯

国内外のロールモデルに

ニップン 知多工場が稼働 スマート化、災害対応、環境配慮を推進

肉でも魚でもない「豆腐ソーセージ」登場 青森の老舗豆腐メーカーが開発

肉でも魚でもない「豆腐ソーセージ」登場 青森の老舗豆腐メーカーが開発

タカノフーズ「ちょい飯 とろみ野菜」「同 トマトスープ」発売 レンチン３分で具沢山豆腐スープ完成

タカノフーズ「ちょい飯 とろみ野菜」「同 トマトスープ」発売 レンチン3分で具沢山豆腐スープ完成

中経最終年度来期に控え 各事業の概況、施策説明 日清製粉G本社記者懇談会

中経最終年度来期に控え 各事業の概況、施策説明 日清製粉G本社が記者懇談会

「乳酸菌の恵み 糀あまざけ」

“フェムテック”甘酒新発売 専任アドバイザーと共同開発 イチビキ

「混ぜ込み 悪魔めし」

浜乙女「悪魔めし」を再活性 天かす増量“やみつき進化”

「転換有機蒸し大豆」

だいずデイズ 有機農業への貢献が評価 サステナアワードで表彰

「かけるたまねぎ　香味しょうゆ」

新感覚の焼肉のたれ「かけるたまねぎ」 キッコーマン食品

地域振興へ「ご当地米粉めん倶楽部」創設 米粉ねっと

地域振興へ「ご当地米粉めん倶楽部」創設 米粉ねっと

サタケ DXシステム活用し授業

サタケ DXシステム活用し授業

「ミルクブレッド」と「ブリオッシュロール」

テーブルマーク 業務用冷食でプロの代行品質を追求 ベーカリー・デザートなど

リニューアルした「センスケール」

サタケ ロングセラー計量器を刷新 DX精米機には小型投入

ZENB JAPAN 「ふわもちロール」発売 国産玄米使用の食事パン

ZENB JAPAN 「ふわもちロール」発売 国産玄米使用の食事パン

（左から）桜井一宏社長、川﨑太門氏、桜井博志会長、弘兼憲史特別審査員長

清酒「獺祭」 日本一の山田錦に賞金4千万円 「農業に若い世代を」桜井社長

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