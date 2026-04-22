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「完熟トマトのハヤシライスソース」 30周年 子育て世代へタイパ訴求の新CM ハウス食品

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「完熟トマトのハヤシライスソース」 30周年 子育て世代へタイパ訴求の新CM ハウス食品

　ハウス食品は「完熟トマトのハヤシライスソース」の新ブランドキャラクターに藤本美貴さんを起用し、新TVCM「ハヤシの出番だ！」篇を制作した。4月1日から全国で放映を開始。発売30周年を迎えた同ブランドの提案を強化する。

　「完熟トマトのハヤシライスソース」はルウハヤシ市場売上ナンバーワンブランド。子どもから大人まで楽しめるハヤシライスソースとして支持されている。2月には従来品に比べ煮込み時間を5分短縮し、フライパンで煮込み時間10分という短時間で仕上がるようにリニューアルしている。

　同社は、これまで以上に進化した「完熟トマトのハヤシライスソース」をより多くの人に使ってもらい、ハヤシライスを定番メニューとして定着させる考えだ。

　その中でも子育て世帯に寄り添いタイパに優れたメニューとして浸透させるため、CMでは藤本さん演じる母親と娘のやり取りを通じ、短時間で調理でき子どもも喜ぶメニューとしての「完熟トマトのハヤシライスソース」の魅力を伝える。

　「完熟トマトのハヤシライスソース」をはじめ、ハヤシライスが食卓に上がりやすい「母の日」シーズンには、「ハヤシの出番だ！（母の日）」篇を放映。記念日におすすめのアレンジレシピ「メッセージ入りオムハヤシ」もCM内で合わせて紹介する。

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