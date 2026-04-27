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JFA×日清オイリオ共催 食と栄養セミナー＆サッカー教室 U-12年代の成長をサポート

各種イベント・展示会・講演会
JFA×日清オイリオ共催 食と栄養セミナー＆サッカー教室 U-12年代の成長をサポート

　日清オイリオグループは、日本サッカー協会（JFA）との共催による「JFA・日清オイリオ U-12年代の成長とパフォーマンスを支える食と栄養セミナー＆サッカー」を4月3日、高円宮記念JFA夢フィールドで開催した。

　当日は、サッカーをしている小学生（新4～6年生）と保護者40組80人が参加。元プロサッカー選手の柿谷曜一朗さんをゲストに迎え、U-12年代が丈夫な身体をつくるために必要な食事や栄養について学んだ後、サッカー日本代表選手も使用する高円宮記念JFA夢フィールドのピッチでトレーニングやゲームを楽しんだ。

　第1部の食事・栄養セミナーでは、日清オイリオENERGYサポータプロジェクト管理栄養士／公認スポーツ栄養士の橋本玲子さんが登壇。柿谷さんの体験談も交えながら、成長期を迎える子どもたちの身体づくりに必要な日々の食事と栄養のポイントを学んだ。

　第2部のサッカー教室では、柿谷さんと土橋正樹JFAコーチらの指導のもと、天然芝のピッチでシュート練習やゲーム形式のトレーニングで汗を流した。終了後には、JFA夢フィールドの施設見学会も行われ、サッカー選手を夢見る子どもたちにとって特別な一日となった。

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