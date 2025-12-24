「おいしい空育」 サステナブルな未来考える 小学生向けにZENB JAPANとJALが1月にイベント

ZENB JAPANは日本航空（JAL）と共同で、2026年1月24日に小学生を対象とした「おいしい空育イベント」を初開催する。

ミツカングループが運営する体験型博物館「MIZKAN MUSEUM（MIM）」を舞台に、「からだとこころを育てる食」と「かけがえのない空」の魅力を体験しながら、子どもたちと一緒にサステナブルな未来について考える機会を提供する。

「素材を余すことなく、まるごと食べる」をコンセプトとするZENBは、野菜や豆の皮・芯まで生かす独自の技術で、おいしく、カラダにも地球にもやさしい食生活を提案してきた。一方、JALは気候変動への対応や資源の有効利用などを通じて、航空事業における環境負荷の低減に取り組んでいる。

イベントは、こうした両社のサステナビリティへの思いを、次世代を担う子どもたちに分かりやすく、楽しく伝えることを目的としたもの。JALによる「折り紙ヒコーキ教室」や客室乗務員の仕事紹介に加えて、会場となるMIMで酢づくりの歴史や発酵文化、日本の食文化に触れながら、「空」と「食」のサステナビリティについて学べる。

ZENBは、素材のおいしさや栄養を生かした食を通して、日々の食卓から無理なく続けられるサステナブルな選択肢を広げていきたい考え。「（イベントが）子どもたちが自分たちの未来や地球環境について考えるきっかけとなり、家庭での会話やこれからの食選びにつながることを願っている」としている。