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子育て家庭の睡眠課題解決へ 「睡眠の日」に合わせセミナー開催 ヤマモリ×桑名市

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子育て家庭の睡眠課題解決へ 「睡眠の日」に合わせセミナー開催 ヤマモリ×桑名市

　三重県桑名市が推進する睡眠課題解決プロジェクト「Good Sleep KUWANA」の一環として3月17日に開催されたイベントにヤマモリが参画、GABAと睡眠の関係についてのセミナーを執り行った。

　3月18日の「春の睡眠の日」に合わせてのもので、同プロジェクトの中でも中心取り組みとなる子育て家庭を対象に実施。当日は桑名市在住の子育て中の保護者や妊婦さん、その子どもたち計10組・16人が参加した。

　セミナーは「GABA×睡眠で整えるライフスタイル」のタイトルで、ヤマモリマーケティング統括部・遠藤あずみ氏が講師として登壇。子育て中の親の睡眠の実情や、睡眠不足が及ぼす悪影響などを解説するとともにその解決策として「睡眠時間ではなくて『質』を変える」ことを提案。疲労回復が促進されるノンレム睡眠を深くするための助けとして「GABA」を推奨し、その機能や日常的に摂取するための方法を示した。

　あわせて、手軽にGABAを摂取できる商品として、同社の機能性表示食品「GABA100睡活ビネガー」や「GABA100肌弾ビネガー」を試飲を交えながら紹介した。

　桑名市は25年10月、日本最大級の睡眠課題解決企業間コミュニティ「ZAKONE」に自治体としては全国で初めて加盟するとともに、「Good Sleep KUWANA」プロジェクトを立ち上げ、市民の睡眠課題解決に取り組んでいる。

　ヤマモリは桑名市に本社を構える食品メーカーとしてこの桑名市の取り組みに賛同。「GABA100睡活ビネガー」を、同市にちなんで987本（＝クワナ）寄贈。市と歩調を揃え、若い子育て世帯に睡眠の大切さを発信している。

　また「春の睡眠の日」にあわせて、様々な形で「GABA100睡活ビネガー」をPR。3月10日に開催された「森ビル×ZAKONE」のイベントでは同商品のサンプルを提供。3月16～26日には、渋谷・宮下パーク内イベントスペースで「GABA100睡活ビネガー」のポップアップストアを展開した。

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