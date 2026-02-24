15.8 C
Tokyo
19.2 C
Osaka
2026 / 02 / 24 火曜日
ログイン
English
キーワードを入力

公開順記事 |特集記事一覧 |トップニュース |インタビュー |ひと言 | 卸・食品卸 | 飲料 | ビール類・RTD | 日本酒・焼酎 | ワイン・リキュール | 乳製品 | 調味料 | 菓子 | 乾麺 | 乾物 | コーヒー | お茶 | 大豆加工品 | 健康食品 | 冷凍食品 | チルド | 漬物 | 人事 | 加工食品 | アイスクリーム | はちみつ | | 砂糖 | 製粉 | 油脂 | 食肉 | 野菜 | 水産 | 米・穀物 | 穀類・雑穀 | レトルト食品 | 缶詰・瓶詰 | 即席食品 | 即席麺 | 外食 | 企業活動 | イベント | 介護食 | 機械・資材 | 物流 | 市況 | 防災 | 産学官連携 | 素材・新素材 | 惣菜・中食 | ふりかけ | コンビニ・ドラッグ・ディスカウント | 百貨店・量販店・食品スーパー | 植物性食品・代替肉製品 | 米粉・アレルギー対応 | ナッツ・ドライフルーツ | SDGs | 食育・児童乳幼児 | EC / DX | コラボ商品 | 人手不足 | 逆光線 | 注目商品 | 耳より情報 | ギャラリー | 料理人の娘

加工食品即席麺・即席食品明星食品 地元小学校で出張授業 カップ麺のデザイン競う
KNOWLEDGE WORK 20260303

明星食品 地元小学校で出張授業 カップ麺のデザイン競う

即席麺・即席食品
上位入賞作品
上位入賞作品

　明星食品は2月12日、本社近隣の千駄谷小学校（東京都渋谷区）で社員による出張授業「もぐもぐClassroom」を実施し、小学5年生の児童56人（28人×2クラス）が自ら考案したオリジナルカップ麺のデザインを発表した。

　2022年からCSV経営の一環で行っている地域共創プロジェクト。「地域とのつながりを深め、明星食品のファンを増やすこと」を目的としている。今期は6月、9月に「フードロス」、12月に「デザイン」をテーマに実施。4回目（2月）の授業では、前回の宿題として出されたタテ型カップ麺のパッケージデザインを披露。子どもたちはグループに分かれて発表し、明星食品の社員が講評した。

　キーワードは「どこで売る」「だれに」「いつ」「どんな特長」。小学生ならではの自由な発想が集まった中から、忙しい朝でも食べやすくおしゃれな「モーニングラーメン」、災害時に水でも調理できる「ハザードラーメン」が各クラスの1位に選ばれた。審査は児童、社員による事前審査に加え、当日の発表内容も踏まえて決定した。

　上位入賞者には商品の詰め合わせが進呈されたほか、3月上旬に本社の見学ツアーを行う。また参加賞として全員に「チャルメラ ちいかわラーメン」を用意。児童から歓声が上がった。

社員が作品を講評
社員が作品を講評

　柴田昌彦執行役員経営管理本部長は講評で「フードロスやデザインの授業を通じて普段気づかなかったことを学べたと思う。これから先の人生でも役立ててもらえたら」などと語った。

　今年度のプロジェクトには、開発・生産・営業・人事・お客様サービス室など各部門から総勢16人が参加。審査の合い間にはクイズを実施し、それぞれの仕事を紹介する内容も出題した。

　プロジェクトリーダーでマーケティング本部デザインルームの宮宗耕平課長は「今期はフードロス、デザインと一年を通じて同じメンバーで運営した。引き続き地元の千駄谷小学校と当社の関係性を深めていきたい」とコメント。参加した社員は「子どもたちが熱心に取り組んでくれてうれしかった」「ユニークなアイデアに驚かされた」などと感想を話した。

関連記事

インタビュー特集

学生が育てるアーモンドの木 明日の社会へ価値循環 デルタインターナショナル×キャンポスブラザーズ

ナッツ・ドライフルーツ
アーモンドの世界的産地である米カリフォルニア州でも、トップクラスの供給量を誇るキャンポスブラザーズ社。日本の販売総代理店を務めるデルタインターナショナルでは、学生の手でアーモンドの木を育てて商品化することを目指す玉川大学の...

原点は休憩中に見上げたキウイ 全国で食材発掘、生産者と企業つなぐ サッポロビールの地域創生事業

トップニュース
　明治9年（1876年）、北海道で新たな産業を興すべく設立された「開拓使麦酒醸造所」をルーツとするサッポロビール。創業150周年を迎える今も、その“開拓”の精神は息づく。ビール会社としての枠にとらわれない発想力を武器に、事業領域拡張の最前線で奮闘する人物に迫った。一次産業を担う各地の生産者と企業のバイヤーをつなぎ、農林水産物の需要創出をサポートするサッポロビールの地域創生事業。その原点は、外食企業のコンサルティングを手がける部署で九州の拠点に配属されていた、一人の担当者のひらめきだった。

カキ養殖の展望を聞く〈前編〉 “殻付き”市場拡大 環境変化と効率化に対応 シーパジャパン・吉本剛宏社長

水産
瀬戸内海で養殖カキが甚大な被害を受け、生鮮市場だけでなく加工メーカーや流通にも影響が及んでいる。こうした中、従来の養殖方法とは異なるシングルシード養殖法が注目されている。

繋げる、繋げる、繋げる たこ焼きコミュニケーション足掛かりに TKO・木本武宏さんが次のフェーズへ

外食
STUDIO TAMUROはお笑いコンビ「TKO」木本武宏さんの活動拠点。木下さんの実妹・大岡真裕美さんが代表を務める「オフィスTAMURO」が運営し、トークライブや、YouTube番組作成スタジオとして利用してきた。昨年5月からは新たな活動として、毎月3日だけ営業する「たこ焼き店」がスタートした。

SST＝“サミットの仕事が楽しい”へ 新たな競争軸を作る 服部哲也社長

小売
――中期経営計画の進捗はいかがですか。― 服部　「良い×強い＝最強」という言葉を掲げた中期経営計画「頂（イタダキ）2025」は、最終年度を1年延長して26年度までとした。

© Copyright - Shokuhin Shinbun-sha

サイト運営者情報 特定商取引法 利用規約 プライバシーポリシー 推奨環境 お問い合わせ