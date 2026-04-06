こだわりのヒミツ〈こだわりのヒミツ〉キッコーマンソイフーズ「豆乳キッズ ほんのりあまいミルク風味」 ブランド初の子ども向け豆乳
カナエ モノマテリアルパッケージ

〈こだわりのヒミツ〉キッコーマンソイフーズ「豆乳キッズ ほんのりあまいミルク風味」 ブランド初の子ども向け豆乳

こだわりのヒミツ
〈こだわりのヒミツ〉キッコーマンソイフーズ「豆乳キッズ ほんのりあまいミルク風味」　ブランド初の子ども向け豆乳

　飲みやすい甘さで、たんぱく質やカルシウムを手軽に摂取できる。人気キャラクターのピカチュウのパッケージは全4種あり、子どもの豆乳デビューを応援し幼少期からのブランド体験を促進する。

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