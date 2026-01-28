6.3 C
Tokyo
6.5 C
Osaka
2026 / 01 / 28 水曜日
ログイン
English
キーワードを入力

公開順記事 |特集記事一覧 |トップニュース |インタビュー |ひと言 | 卸・食品卸 | 飲料 | ビール類・RTD | 日本酒・焼酎 | ワイン・リキュール | 乳製品 | 調味料 | 菓子 | 乾麺 | 乾物 | コーヒー | お茶 | 大豆加工品 | 健康食品 | 冷凍食品 | チルド | 漬物 | 人事 | 加工食品 | アイスクリーム | はちみつ | | 砂糖 | 製粉 | 油脂 | 食肉 | 野菜 | 水産 | 米・穀物 | 穀類・雑穀 | レトルト食品 | 缶詰・瓶詰 | 即席食品 | 即席麺 | 外食 | 企業活動 | イベント | 介護食 | 機械・資材 | 物流 | 市況 | 防災 | 産学官連携 | 素材・新素材 | 惣菜・中食 | ふりかけ | コンビニ・ドラッグ・ディスカウント | 百貨店・量販店・食品スーパー | 植物性食品・代替肉製品 | 米粉・アレルギー対応 | ナッツ・ドライフルーツ | SDGs | 食育・児童乳幼児 | EC / DX | コラボ商品 | 人手不足 | 逆光線 | 注目商品 | 耳より情報 | ギャラリー | 料理人の娘

その他SDGs地域一丸で海岸清掃 第26回環境美化教育最優秀校① 宮城県南三陸町立名足小学校

地域一丸で海岸清掃 第26回環境美化教育最優秀校① 宮城県南三陸町立名足小学校

SDGs
漁師に教わりながらホタテの耳吊り体験を行う児童
漁師に教わりながらホタテの耳吊り体験を行う児童

　清涼飲料やビールなどの飲料業界6団体で構成する公益社団法人食品容器環境美化協会（略称・食環協、田中美代子会長）が、地域とともに環境美化活動を行う小・中学校等を支援しようと、2000年に開始した環境美化教育優良校等表彰事業。

　26回を数える本年度は、全国の都道府県より推薦された小・中学校等33校の中から、最優秀校4校が決定した。児童生徒が主体的に取り組む優れた活動をシリーズで紹介する。初回は、文部科学大臣賞を受賞した宮城県南三陸町立名足（なたり）小学校だ。「第26回環境美化教育優良校等表彰式」は1月30日、浅草ビューホテル（東京都台東区）で開催される。

豊かな海の恵み 五感で体験

ラムサール条約湿地登録の志津川湾で干潟調査を実施
ラムサール条約湿地登録の志津川湾で干潟調査を実施

　太平洋を一望する同校では長年にわたり、校区にある「長須賀海岸」の清掃活動に取り組んでいる。浜辺にはペットボトルや空き缶の他、漁具などのプラスチックごみの漂着が目立つ。児童は、県漁協や漁協婦人部などの団体や住民とともにごみを回収、地域一丸となって豊かな自然環境を維持。清掃後は、きれいになった海岸で地引網体験をする。網に入った魚は、住民が講師となり魚の種類や生態などをレクチャー。

　漁業を生業とする家庭が多い地域柄、もともと海や自然への保護意識が高い一方、海岸清掃を機に住民の絆が年々強固になってきた。その効果は、学校の教育活動においても発揮される。地場産業をテーマにしたワカメの種挟みやホタテの養殖体験、さらに漁船に乗り養殖場を見学するなど、多様な海の環境を保護する大切さを五感を使って学ぶ。

　南三陸町では現在、震災の教訓を生かした新たな自然との共生に向けたエコタウンを目指している。それに沿う形で、地域の宝である海と森と川のつながりを知るための活動も活発化。ラムサール条約に登録された志津川湾の干潟調査を専門家の協力で実施している。阿部莉乃（りの）さん（小6）は、「干潟は、カニやゴカイの仲間など小さな生き物が棲むゆりかごだということ、海の水をきれいにしてくれることが分かりました」と期待を込める。

　東日本大震災では、2階まで津波が到達し被災した同校。しかし、住民などから要望が寄せられ、県で最も早く現地復旧を果たした。町で民宿を営む高橋才二郎さんは、「名足に住む人たちは、学校への協力を惜しまない。津波で自分の家が流されて被災した人も、子どもたちのためならばと手伝いに来る」と尊い絆を語る。そんな学校を見守る住民の熱い思いは揺らぐことなく児童に伝わり、ふるさとへの愛着や誇りが着々と育まれている。（つづく）

関連記事

インタビュー特集

繋げる、繋げる、繋げる たこ焼きコミュニケーション足掛かりに TKO・木本武宏さんが次のフェーズへ

外食
STUDIO TAMUROはお笑いコンビ「TKO」木本武宏さんの活動拠点。木下さんの実妹・大岡真裕美さんが代表を務める「オフィスTAMURO」が運営し、トークライブや、YouTube番組作成スタジオとして利用してきた。昨年5月からは新たな活動として、毎月3日だけ営業する「たこ焼き店」がスタートした。

SST＝“サミットの仕事が楽しい”へ 新たな競争軸を作る 服部哲也社長

小売
――中期経営計画の進捗はいかがですか。― 服部　「良い×強い＝最強」という言葉を掲げた中期経営計画「頂（イタダキ）2025」は、最終年度を1年延長して26年度までとした。

食品産業センター 荒川隆理事長に聞く 「食サス」設立でサステナ課題深掘り フードサプライチェーン全体の連携で

その他
日本の食品産業は、国内外から調達された農畜水産物を原料として、健康で豊かな生活を送るために必要な加工食品を安定的に製造・供給する産業として発展してきた。

小川珈琲、バリスタ育成とコーヒー産地での活動に先駆的に取り組みブランド力向上 基盤強固に新事業を展開　宇田吉範社長CEOが意欲

嗜好飲料
9月1日から現職の宇田吉範代表取締役社長／CEOは、バリスタとコーヒー産地での活動に先駆的に取り組み、小川珈琲のブランド力を引き上げた立役者。

米国の認証機関として、米国輸出への総合支援に自信 認証だけでなく、企業の社会的信頼を高める仕組みづくりもサポート ペリージョンソン ホールディング（PJR） 審査登録機関

審査
ペリージョンソン ホールディング（TEL03-5774-9510）は、ISO認証、ビジネスコンサルティング、教育・研修事業を通して顧客のサステナビリティ活動の普及に尽力。

© Copyright - Shokuhin Shinbun-sha

サイト運営者情報 特定商取引法 利用規約 プライバシーポリシー 推奨環境 お問い合わせ