つけもの版

・東海漬物　大羽儀周氏が新社長就任　DX×CXで組織再構築
・東海漬物がぬか漬教室　地域の中学2年生対象に
・ピックルスHDが食育活動　野菜収穫＆キムチ作り
・新進　下仁田ねぎ祭り協賛　福神漬や大根おろし配布
・生協連がコメ意識調査　高騰も食頻度は高水準　外国産米喫食は1.5％
・片山食品　期間限定大容量品　アソート品10g増量も

