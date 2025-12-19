・東海漬物 大羽儀周氏が新社長就任 DX×CXで組織再構築

・東海漬物がぬか漬教室 地域の中学2年生対象に

・ピックルスHDが食育活動 野菜収穫＆キムチ作り

・新進 下仁田ねぎ祭り協賛 福神漬や大根おろし配布

・生協連がコメ意識調査 高騰も食頻度は高水準 外国産米喫食は1.5％

・片山食品 期間限定大容量品 アソート品10g増量も

