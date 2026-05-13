・ロッテ 飲料へ挑戦 「THE DAY」2品投入

・キリンビバレッジ 子ども健康飲料が新局面 学校給食へ初の継続導入

・サントリービバレッジ&フード 水分補給＋日傘の活用を提案 「GREEN DA・KA・RA」で

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