飲料TODAY

・ロッテ　飲料へ挑戦　「THE DAY」2品投入
・キリンビバレッジ　子ども健康飲料が新局面　学校給食へ初の継続導入
・サントリービバレッジ&フード　水分補給＋日傘の活用を提案　「GREEN DA・KA・RA」で

特集記事タイトル一覧はこちら→

＊当記事は電子版でも閲覧できます。詳しくは下記より。

食品新聞本紙・電子版の詳細はこちらより

関連記事タグに関連する記事を表示しています