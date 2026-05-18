・和歌山に再び雹害 南高梅前提の市場揺らぐ 群馬は豊作も小玉傾向

・漬物GP、上沖産業が頂点 若年層の応募も活発 地域素材活用に評価

・三井会総会 新会長に中田吉昭氏 三井食品は増収基調

・漬物価値創造委が始動 食育・業界内発信を柱に

・やまう「レモンナムル」

・銀座に“新生姜ワールド” 岩下食品がポップアップ

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