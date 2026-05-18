つけもの版

・和歌山に再び雹害　南高梅前提の市場揺らぐ　群馬は豊作も小玉傾向
・漬物GP、上沖産業が頂点　若年層の応募も活発　地域素材活用に評価
・三井会総会　新会長に中田吉昭氏　三井食品は増収基調
・漬物価値創造委が始動　食育・業界内発信を柱に
・やまう「レモンナムル」
・銀座に“新生姜ワールド”　岩下食品がポップアップ

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