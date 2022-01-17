産官学連携・産学連携・産官連携リスト

学生が店頭でアピール

ライフ、川崎の看護大学生とコラボ弁当 産学官連携で健康的な食環境を考える

3グループがプレゼンを実施

「大人の食育」推進 官民連携食育プラットフォーム 都内で会員交流会

「缶内二次醗酵」ワインのテスト製品。1月発売の製品とデザイン等は異なる

日本初「缶内二次醗酵」技術で誕生 ボトル缶スパークリングワイン モンデ酒造

中京みそ醤油特集

中京みそ醤油特集

授賞式の模様

「たまごのある暮らしレシピ開発」昭和鶏卵×東京家政大学 産学連携プログラム

ハウス食品グループ 山椒の「産地形成プロジェクト」 「旬摘み 高千穂郷山椒」テスト販売

ハウス食品グループ 山椒の「産地形成プロジェクト」 「旬摘み 高千穂郷山椒」テスト販売

母乳の糖鎖、乳児の健康と関連 気管支炎・食物アレルギーを調査 雪印メグミルク　

母乳の糖鎖、乳児の健康と関連 気管支炎・食物アレルギーを調査 雪印メグミルク　

来場者でにぎわった昨年の通販食品展示商談会

日本で唯一の「通販食品展示商談会」 10月28・29日、有楽町・交通会館で 特産品やこだわり食品が一堂に

エンドウマメに新たな可能性 運動後の総タンパク質量維持 雪印メグミルクが研究成果

エンドウマメに新たな可能性 運動後の総タンパク質量維持 雪印メグミルクが研究成果

パネル討論会で大森達司社長ら

「食」でまちづくり 不二製油がパネル討論会 「すべての人が同じ料理を」 大森社長

ダイドードリンコ 自販機で商品情報さらに詳しく 共創SPAモデルへ各種企画

ダイドードリンコ 自販機で商品情報さらに詳しく 共創SPAモデルへ各種企画

「園芸療法」を説明する信田幸大氏

カゴメ 快適オフィスプロジェクトに参画 健康サービス「園芸療法」を始動

優秀賞に輝いた学生達を表彰する塚本浩康社長

六甲バター 今年のマラソンレシピ披露 ランナーを栄養面で支援

レシピを考案した学生ら

岡山県野菜の拡大へ学生考案のレシピ、店頭で提案 味の素・天満屋ストアなど

国分東北×ベガルタ仙台 パートナー契約を締結 食とスポーツで地域を元気に

国分東北×ベガルタ仙台 パートナー契約を締結 食とスポーツで地域を元気に

近畿版

近畿版

前方３人（左から堺信好氏、山﨑孝一氏、大島秀隆氏）とメーカー3社

日本豆乳協会 「豆乳の日」（10月12日）へ需要喚起 学びが未来を育てる「豆乳アカデミー構想」

「とろける生蒟蒻スムージー」2品を発売

Mizkan こんにゃく事業開始 第1弾はスムージー2品 和日配売場から価値提案

会場内の様子

チン！するレストラン 日本アクセス九州初開催

飲酒運転のVR体験

キリンビール福岡工場 飲酒運転の危険性を啓発 朝倉警察署との連携強化