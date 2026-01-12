新春飲料特集

「暑ければ売れる」が通じにくくなった2025年夏　値上げ基調も続く逆風下で迫られる方針見直し

・飲料業界の常識が覆された
・成長の糸口はスモールマス戦略
・息つく間もなく値上げ局面　3月1日出荷分から緑茶飲料で
・大ヒット新商品の気概　アサヒ飲料は巻き返しへ全社員一丸

〈各社の方針〉
▽コカ･コーラシステム▽サントリー食品インターナショナル▽アサヒ飲料▽キリンビバレッジ▽伊藤園▽ポッカサッポロフード＆ビバレッジ▽ダイドー▽JR東日本クロスステーション▽ホッピービバレッジ▽三田飲料

・森に学ぶコカ･コーラ社員　八王子の里山復元へ水資源保全活動
・ポッカサッポロフード＆ビバレッジ　大崎上島でレモンの価値啓発　佐藤雅志社長自らレモン食育活動
・群馬県民の数を上回るスティックドリンクを1日で製造するAGF関東　土曜日や休みの日に親子受け入れ大反響
・鳥取県の港町で国産コーヒー栽培に挑む澤井珈琲　農薬使わずに済む害虫駆除スプレーを開発　中国地方発明表彰で鳥取県知事賞受賞
・堀口珈琲　若林恭史社長　過去最大規模の大型店　店舗から業務用に波及する好循環加速へ
・澤井珈琲　澤井幹雄社長　EC好調で増収増益　店舗展開との両輪でさらなる成長目指す
・サザコーヒー　鈴木太郎社長　新産地探求し「将軍珈琲」に磨き　コーヒー長期保存の取り組み継続
・猿⽥彦珈琲　⼤塚朝之社長　次のフェーズへ移行　店舗と卸売の両軸に注力
・小川珈琲　宇田吉範社長CEO　コーヒーで幸せな生活に寄り添う　ソフトオーガニック浸透へ新事業展開
・三井農林　藤井洋社長　「日東紅茶」100周年施策に注力　安定供給体制の構築と海外事業も推進
・キーコーヒー　柴田裕社長　生産者の心から生活者の心まで　持続可能な社会への「多様性経営」推進へ
・味の素AGF　島本憲仁社長　「ちょっと贅沢な珈琲店」20年目の年　ブランド力強化 「ブレンディ」は多品種訴求

