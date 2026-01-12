「暑ければ売れる」が通じにくくなった2025年夏 値上げ基調も続く逆風下で迫られる方針見直し

・飲料業界の常識が覆された

・成長の糸口はスモールマス戦略

・息つく間もなく値上げ局面 3月1日出荷分から緑茶飲料で

・大ヒット新商品の気概 アサヒ飲料は巻き返しへ全社員一丸

〈各社の方針〉

▽コカ･コーラシステム▽サントリー食品インターナショナル▽アサヒ飲料▽キリンビバレッジ▽伊藤園▽ポッカサッポロフード＆ビバレッジ▽ダイドー▽JR東日本クロスステーション▽ホッピービバレッジ▽三田飲料

◇ ◇

・森に学ぶコカ･コーラ社員 八王子の里山復元へ水資源保全活動

・ポッカサッポロフード＆ビバレッジ 大崎上島でレモンの価値啓発 佐藤雅志社長自らレモン食育活動

・群馬県民の数を上回るスティックドリンクを1日で製造するAGF関東 土曜日や休みの日に親子受け入れ大反響

・鳥取県の港町で国産コーヒー栽培に挑む澤井珈琲 農薬使わずに済む害虫駆除スプレーを開発 中国地方発明表彰で鳥取県知事賞受賞

・堀口珈琲 若林恭史社長 過去最大規模の大型店 店舗から業務用に波及する好循環加速へ

・澤井珈琲 澤井幹雄社長 EC好調で増収増益 店舗展開との両輪でさらなる成長目指す

・サザコーヒー 鈴木太郎社長 新産地探求し「将軍珈琲」に磨き コーヒー長期保存の取り組み継続

・猿⽥彦珈琲 ⼤塚朝之社長 次のフェーズへ移行 店舗と卸売の両軸に注力

・小川珈琲 宇田吉範社長CEO コーヒーで幸せな生活に寄り添う ソフトオーガニック浸透へ新事業展開

・三井農林 藤井洋社長 「日東紅茶」100周年施策に注力 安定供給体制の構築と海外事業も推進

・キーコーヒー 柴田裕社長 生産者の心から生活者の心まで 持続可能な社会への「多様性経営」推進へ

・味の素AGF 島本憲仁社長 「ちょっと贅沢な珈琲店」20年目の年 ブランド力強化 「ブレンディ」は多品種訴求

特集記事タイトル一覧はこちら→

＊当記事は電子版でも閲覧できます。詳しくは下記より。