加工食品冷凍食品ハウス食品グループ本社 冷...
カナエ モノマテリアルパッケージ

ハウス食品グループ本社 冷凍幼児食事業が本格始動 会社設立、事業拡大へ

冷凍食品
ハウス食品グループ本社 冷凍幼児食事業が本格始動 会社設立、事業拡大へ

　ハウス食品グループ本社は、グループ内の新規事業創出プログラムから生まれた冷凍幼児食販売事業「Kidslation（キッズレーション）」を本格始動した。

　2023年から実施してきた事業検証の中で、幼児を持つ世帯の食の悩み・課題の解決に貢献し得る将来性のある事業と確認。4月1日付で新会社「キッズレーション」（本社・東京都千代田区、岸健人社長）を設立。4月から新会社で事業を本格始動し、事業のさらなる拡大を目指す。

　「Kidslation」は、ハウス食品グループ内の社員が自ら手を挙げ、新規事業の創出にチャレンジする公募型のプログラム「GRIT」の第1期で採択された事業テーマ。「忙しい日々の中でも、罪悪感なく、もっと子どもとの時間を確保し、密接な関係を築くことができる家庭を増やす」をミッションとし、「手間は抜いても、手抜きにならない」冷凍幼児食をEC販売で提供している。

　「ごはんとKidslationだけで一食完結」をコンセプトに、管理栄養士監修のもと商品開発を行っていること、すべての商品に野菜が5種類以上入っていること、子どもが食べるものだからこそ、安全と安心をとことん追求していることがこだわりのポイント。公式オンラインストアで定期便と単品を、公式楽天市場店で単品を販売している。

関連記事

インタビュー特集

ごま・きな粉の真誠 冨田博之社長 新領域への挑戦果敢に 「おつまみ」で新たな売場開拓

乾麺・乾物
ごま・きな粉の真誠（愛知県北名古屋市）の25年12月期連結売上高は104億6100万円となった。前年をやや割り込んだものの、価格改定や相場変動で一部原料ごまの価格が軟化したことなどから粗利が改善、営業増益とした。

生産現場が潤う農業を 安定供給と安定価格実現 アムハイドロ・パシフィック ポール・マイルズ社長

野菜
気候変動や耕作地の減少、後継者不足など農業が抱える課題は多い。農作物を扱う流通・小売業にとっても、天候に左右されやすい不安定な供給量とそれに合わせた価格の変動など、問題点はいくつも挙げられる。

“お米の新たな発酵食品” 代替肉CoMeat®需要創出に挑む 跡部季子取締役

PBF
プロテインクライシスが叫ばれる昨今、キノコなど糸状菌から作られる代替肉（マイコプロテイン）が注目を集めている。2021年設立のアグロルーデンス（佐賀清崇社長）は、お米と麹で作った新たな発酵食品CoMeat®を展開。

Mizkan フルーティス刷新（後編） 「新・果実体験」を提供　リフレッシュしたい時に

飲料
Mizkan（以下ミツカン）は今春、食酢飲料「フルーティス」ブランドをリニューアルした。家庭用では業務用で人気の「シャインマスカット」「あまおう」「白桃」を、家庭用・業務用の双方で「ざくろ」を新発売した。

Mizkanフルーティス刷新（前編） 果実のおいしさが主役の新製法 マーケティング本部 田中菜々美氏に聞く

飲料
Mizkan（以下ミツカン）は今春、食酢飲料「フルーティス」ブランドをリニューアルした。