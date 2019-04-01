卸・食品卸

物価上昇と下落、葛藤のはざまで

物価上昇と下落、葛藤のはざまで

人気の「カルパスチャレンジ」

社員の家族を職場に招待 相互理解深め絆づくり スターゼン

ヤマエグループ 食の可能性拡げる商談会 強みの幅広い提案力

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有力企業売上ランキング〈PART2〉問屋・小売編

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髙瀬物産 全日本氷彫創美会夏 全国展に協賛

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菓子使いレシピ提案 相互が見本市

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三井物産流通G 関西メニュー提案会 地域商材も盛りだくさん

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朝食向上委員会（仮）

日本アクセス 東日本秋季総合展示会 買い上げ点数アップを応援 オリジナル商品も多数展開

中村典正社長

ナックス 2030年売上高3千億円へ 第12次長計ビジョン策定

〈熊本地震〉菓子卸に入荷遅延も

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熊本県で最大震度7 被害状況の確認急ぐ 配送遅延や生産停止も

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九州卸流通特集

九州卸流通特集

新製品を使ったメニュー提案

加藤産業 連休は“家庭で” 健康は“ゆるく” 菓子・酒類も独自提案 秋冬新製品発表会

若手社員が企画した「カスタム消費」

日本アクセス 大阪でフードコンベンション 菓子・デリカ、西日本発の提案

谷口英樹社長

カナカン 人件費・物流費は社会的責任 能登復興応援で井村屋とコラボ

尾家産業 サンホーム会員からの仕入増へ

尾家産業 サンホーム会員からの仕入増へ

3次元高速ピッキングシステム「Skypod」

三菱食品「草加FSDC」 最新鋭のマテハン投資実行 持続可能な物流基盤構築へ

セットアップ機能の提案ブース

伊藤忠食品 多様性や環境に合わせた具体策を提案

中部夏季特集Part1

中部夏季特集Part1

車椅子からケーキカットする石光輝男名誉会長㊥、荒川正臣社長（左から3人目）と、取引先代表者

石光商事 120周年でケーキカット 小野新工場12月完成

シコメルフードテックのブース

三井物産流通グループ「フードショー2026」 仕込み代行、包装資材などグループ総合力を披露

エヌエスグループの展示会「Grandex2026」

食品値上げや買上げ点数ダウンといった課題の解決へ菓子で多彩に提案　エヌエスグループが展示会「Grandex2026」開催

九州エリア統括・塩見茂之氏

九州アクセス会 スローガンは「九州一丸」 エリアの強み生かす

4つの年代別世帯へ提案

国分西日本「秋季商談会」 来場者1.3倍に 世代別提案が好評

高橋宏典統括

日本アクセス中四国エリア 「進化・強化・最適化」　売上3.5％増目指す

「SSKやさしいマヨ210ｇ」

「SSKやさしいマヨ」新発売 アレルギー対応、ヴィーガンJAS認証も エスエスケイフーズ

日本アクセス 関東エリア方針

日本アクセス 関東エリア方針

会場の様子

過去最大規模で開催 メイカンG、秋季展示会

柴田幸介社長

三井物産流通グループ 統合3年目、新中期計画が始動 領域拡大、提供価値を最大化

秋冬新商品に期待

秋冬新商品に期待

竹内慎副社長

旭食品 海外の水産、200億円規模に 豪の水産会社を買収 「豪・主要都市で展開」竹内副社長

【ひと言】「強みは調達力と現場力」 旭食品 竹内紘之社長

【ひと言】「強みは調達力と現場力」 旭食品 竹内紘之社長

アレンジ自在のグラタン

ヤヨイサンフーズ 外食・中食市場を深掘り HOTデリカで「アレンジグラタン」など新提案

菓子流通版

菓子流通版

買い上げ点数アップを提案

三菱食品「ダイヤモンドフェア」 総合力で事業課題を解決 デジタル活用、需要創出支援

オリジナル商品で中部の食をPR

国分中部 「新たな未来事業を推進」中本社長 地区オリジナル商品も勢ぞろい

高知発の魚や野菜に注目

旭食品の展示会「フーデム」 地域の出展増える 高知発の生鮮に力

国分グループ展示会

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「みりんシロップ」新発売 「九重櫻」使用“ぷれみあむ”も 九重味淋

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食品卸 メーカー支援の新たな形 営業や物流を代行

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トーカン 給食市場開拓へ新たな一手 静岡の水産加工会社をグループ化

トーカン 給食市場開拓へ新たな一手 静岡の水産加工会社をグループ化

ヤマトHDの地域産品コーナー

国分グループ 首都圏・関信越・低温展示会 トヨタアリーナ東京で初開催

日本ハム 8月から220品を値上げ

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新会長に就任した館野洋一郎氏

全粉卸 新会長に館野氏 事業活動通じ業界の価値向上を

エア・ウォーター スイーツ事業をナシオに譲渡

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フジッコが値上げ 9月から家庭・業務用とも

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菓子流通ウォッチング

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中部流通特集

中部流通特集

きらびやかなテープが宙を舞う

40年の感謝と菓子産業の明るい未来を生み出す出発点　菓子総合展示会「ARISTA FAIR 2026」開幕　山星屋

寿がきや食品 業務用商品7月から値上げ

寿がきや食品 業務用商品7月から値上げ

中村一朗社長

中村角 増収増益で着地 「売るべき商品を売る」中村社長

髙瀬知康社長

髙瀬物産 前期売上高1108億円 今期6％増を計画

猪忠孝社長

菓子卸最大手・山星屋が4期連続の増収増益を達成　メーカーとの共同取り組み・エクスクルーシブ商品などが貢献

德田商店 島根の吉寅商店を吸収 事業承継し新会社

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新会長の髙宮満氏

トーホー会総会 新会長にキユーピー・髙宮氏 同じ目標に向けて団結を

伊藤和男社長

三菱食品「MS Vision2030」達成へ 国内外で成長戦略加速 伊藤社長が方針

国分グループ AIエージェントを活用 食品規格書作成システム導入

国分グループ AIエージェントを活用 食品規格書作成システム導入

設立総会であいさつする経産省の井上博雄審議官

「消費財サプライチェーン協議会」 製・配・販43社が参画 標準化とデータ連携推進

服部真也社長

日本アクセス マーケットインで課題解決 中計目標、1年前倒し達成へ

大物 日阪俊典社長 構造転換の初年度 システム投資の効果多岐に

大物 日阪俊典社長 構造転換の初年度 システム投資の効果多岐に

世界No.1リモンチェッロ「パリーニ」 六本木でイタリアンフェスに初出展、試飲・販売も 6日から2日間

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加藤産業、新会社設立 メーカーの営業を代行

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近畿版

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大阪会場

尾家産業 ヘルスケア向け提案会開催 今期事業売上高6.5％増見込む

「極みの焼き芋かし」

スイーツの新ブランド店「ゆえん」 名古屋・栄に6月オープン トーカン

菓子流通版

菓子流通版

発表会で生駒晴司社長（前列右から2人目）ら

ラーメン店に「ラーカレ」提案 導入から集客・拡散までトータル支援 ハウスギャバン

岡本均社長によるプレゼン

伊藤忠食品 完全子会社化でさらなる進化 強固なビジネスモデル構築 「東京藤友会」で岡本社長が方針

全体最適化を担う卸売業

全体最適化を担う卸売業

伊藤忠食品「えらべる おむつギフト」 2万円コースが新登場

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小寺仁康社長㊧と大垣市の石田仁市長

中部メイカン 創業50周年の記念事業 大垣市と安八町に500万円寄附

加藤和弥社長

加藤産業 上期は計画超える 「消費税ゼロはプラスではない」加藤社長

「食品流通を学ぶツアー」 文京区の小学生招き開催 三菱食品

「食品流通を学ぶツアー」 文京区の小学生招き開催 三菱食品

福井良臣常務

旭食品近畿支社 「価値を生み、広げる」 福井常務が方針

服部真也社長

日本アクセス 業務用市場開発研究会 朝食シーンの提案強化

竹内孝久社長

旭食品 前期増収、利益は横ばい 竹内社長「成長加速の10年」振り返る

中部外食業務用特集

中部外食業務用特集

株式会社食品新聞社 ロゴ

業務用ソースBIB容器品休止へ 中東情勢緊迫化で

地場外食コラボを積極展開

トーカン2026総合展示会 グループオリジナル商品一堂に スイーツ新ブランドもお披露目

竹内紘之副社長

旭食品10年ぶり社長交代 竹内紘之副社長が昇格

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