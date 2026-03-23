その他各種イベント・展示会・講演会日清食品×パラマウントベッド 食と睡眠の理想的な関係は？ 診断サイトを公開中
カナエ モノマテリアルパッケージ

日清食品×パラマウントベッド 食と睡眠の理想的な関係は？ 診断サイトを公開中

各種イベント・展示会・講演会
３万人対象に調査
３万人対象に調査

　日清食品とパラマウントベッドは、「食」と「睡眠」によるウェルビーイング向上を目指す共同プロジェクトに取り組んでいる。このほど3万人の一般生活者を対象に調査を実施。「幸福の価値観」を「本能型」「自己実現型」「愛情型」など7つのタイプに分類できることが分かった。3月19日に特設サイトをオープンし、「幸せタイプ診断」（特許出願中）も公開している。

　両社は25年3月に共同プロジェクトを開始。3万人への調査で「幸福度」「生活満足度」「食・生活」「睡眠・仕事」の4つの観点で分析した。その結果、「幸福の価値観」は「調和」「自由」「仲間」「本能」「愛情」「自己表現」「成長」の7タイプに分類できることが判明。さらにランダムで抽出した3400人に追加調査・分析を行ったところ、食と睡眠における意識や行動が7つのタイプごとに異なることも分かった。

　これらの分析結果を日常にゴールデンアクション（推奨行動）として取り入れることで、ウェルビーイングの向上に繋げられるという。

　両社は従業員103人を対象に効果を検証。ゴールデンアクションを週1回以上取り入れた場合、幸福度が10％アップしたほか、生産性や不眠改善にも効果がみられた。

　特設サイト「幸せタイプ診断」では、幸せや心の充足に関する設問に答えると、自身の価値観に合ったタイプの判定、食と睡眠のゴールデンアクションを確認できる。

関連記事

インタビュー特集

Mizkan フルーティス刷新（後編） 「新・果実体験」を提供　リフレッシュしたい時に

飲料
Mizkan（以下ミツカン）は今春、食酢飲料「フルーティス」ブランドをリニューアルした。家庭用では業務用で人気の「シャインマスカット」「あまおう」「白桃」を、家庭用・業務用の双方で「ざくろ」を新発売した。

Mizkanフルーティス刷新（前編） 果実のおいしさが主役の新製法 マーケティング本部 田中菜々美氏に聞く

飲料
Mizkan（以下ミツカン）は今春、食酢飲料「フルーティス」ブランドをリニューアルした。

学生が育てるアーモンドの木 明日の社会へ価値循環 デルタインターナショナル×キャンポスブラザーズ

ナッツ・ドライフルーツ
アーモンドの世界的産地である米カリフォルニア州でも、トップクラスの供給量を誇るキャンポスブラザーズ社。日本の販売総代理店を務めるデルタインターナショナルでは、学生の手でアーモンドの木を育てて商品化することを目指す玉川大学の...

原点は休憩中に見上げたキウイ 全国で食材発掘、生産者と企業つなぐ サッポロビールの地域創生事業

トップニュース
　明治9年（1876年）、北海道で新たな産業を興すべく設立された「開拓使麦酒醸造所」をルーツとするサッポロビール。創業150周年を迎える今も、その“開拓”の精神は息づく。ビール会社としての枠にとらわれない発想力を武器に、事業領域拡張の最前線で奮闘する人物に迫った。一次産業を担う各地の生産者と企業のバイヤーをつなぎ、農林水産物の需要創出をサポートするサッポロビールの地域創生事業。その原点は、外食企業のコンサルティングを手がける部署で九州の拠点に配属されていた、一人の担当者のひらめきだった。

カキ養殖の展望を聞く〈前編〉 “殻付き”市場拡大 環境変化と効率化に対応 シーパジャパン・吉本剛宏社長

水産
瀬戸内海で養殖カキが甚大な被害を受け、生鮮市場だけでなく加工メーカーや流通にも影響が及んでいる。こうした中、従来の養殖方法とは異なるシングルシード養殖法が注目されている。