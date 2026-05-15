マクロミル 「中食（惣菜）に対する 生活者実態調査」結果概要① 多様化する惣菜の接点

国内最大規模3600万人のパネル＆データを有し、マーケティングリサーチ事業を展開するマクロミル（本社：東京都港区）は、昨年11月に「中食（惣菜）に対する生活者実態調査」を実施した。全国のマクロミルモニタ2000人（男女20-69歳、性別・年代・未既婚層を人口構成比で割付）を対象にインターネットリサーチを実施。主な調査結果を、2回に分けて紹介する。

■惣菜として思い浮かぶもの（カテゴリー単位/第3想起まで）

「揚げ物」が40％以上で圧倒的トップ。続いて、煮物以外の和風のおかず（9％）、お弁当（7％）。サラダ（同）。惣菜メニューが多様化する中で、カテゴリーサインポスト（象徴的アイテム）として「揚げ物」の役割は健在。その中でも「から揚げ」「コロッケ」が突出しており、特に「から揚げ」は商品力を競い合うことで想起されやすくなっている。

また、メニューではなく、業態を挙げる人も散見され、スーパーやコンビニ、飲食店や宅配など、外食と中食と境界が曖昧になっている様子も。

■「惣菜」の認識範囲

惣菜（店で購入し、店以外の場所で食べる調理済料理）と思う割合では、「店内調理品」「チルドのおかず」が80％以上だったが、「飲食店のテイクアウト」「デリバリー」も60％以上が惣菜と認識。「冷凍食品」も2人に1人が惣菜と認識している。

年代別では、若年・中年層より高齢層の方が「惣菜」の認識範囲が広く、若年・中年層は「手作りか否か」より、売場に規定される印象が伺える。メニューでは、「揚げ物」「おかず」は8割以上、「弁当」「寿司」は6－8割未満、麺類や菓子類は50％以下にとどまった。

■惣菜の購入接点

25年10月に「惣菜」を購入した人のうち、「テイクアウト」の利用は23％。うち「ファーストフード（FF）以外も9％で、FF以外のテイクアウトも浸透し始めている。「ドラッグストア」は15％だが、エリア別では北陸地方が29％と突出しており、地域のチャネル構造の影響もうかがえる。

■テイクアウト「惣菜」の市場規模（推計）

今回の調査から「FF店のテイクアウト」「FF店以外の飲食店のテイクアウト」の市場規模は約0・6兆円規模と推計。惣菜市場規模（日本惣菜協会「惣菜白書」24年11・3兆円、25年11・7兆円）に、これらテイクアウトを含めると、市場は12兆円を超えると推察される。