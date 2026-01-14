「AJINOMOTO ギョーザ」 もっと手軽に、もっとおいしく フライパン・レンジ調理で

味の素冷凍食品は、主力商品「AJINOMOTO ギョーザ」ブランドのラインアップを拡充し、2～3月にかけて順次発売する。フライパン調理のレギュラー品をブラッシュアップするほか、販売好調な電子レンジ調理タイプの訴求を強化、さらに食べ応えを重視した「ずっしり大餃子」シリーズを立ち上げる。

インテージSCIデータによると、冷凍餃子市場は年間約640億円規模（購入金額ベース）まで拡大。ただし購入率は47％で、未購入層（53％）の開拓にさらなる成長の余地を残している。味の素社調べの市販用冷凍・チルド餃子市場で「AJINOMOTO ギョーザ」は28年連続売上金額№1の座にある。

定番の「ギョーザ」（12個入り）と「同 標準30個入り」は独自の“羽根の素”が進化。IHクッキングヒーターでも均一に焼き色がつき、羽根がパリッとキレイに焼けるようになった。また新技術（特許出願中）により、フタの有無にかかわらず、皮がもちっとやわらかく仕上がるようにした。

電子レンジ調理タイプの冷凍餃子は市場が5年前比で約4割増（購入金額ベース24億円）と拡大基調にある。メーンユーザーはシニアや単身者で、今後もニーズの広がりが見込まれる。

同社は既存の人気商品「レンジでギョーザ」を展開。独自技術で加熱後も皮がやわらかくジューシーなおいしさを楽しめることが特長だ。今春はレンジ調理をより強調したパッケージに刷新。1袋・10個入り。新商品「レンジで大餃子」を発売。角切り豚肉とタケノコが入った1個35gの大ぶり餃子がレンジ調理で手軽に味わえる。1袋・5個入り。

新シリーズ「ずっしり大餃子」を立ち上げ「海老」「黒豚」の2品を3月8日発売。フライパン調理タイプ。食べ応えあるたっぷりのメーン具材に高級中華料理店のような贅沢な味付けを施した。1袋・9個入り。