日清食品冷凍「冷凍 完全メシ」売上が急上昇 「汁なし担々麺」出荷3倍に

日清食品冷凍の「冷凍 完全メシ」シリーズが急速に販売を伸ばしている。昨年11月に既存品を全面リニューアルする形で、「冷凍 完全メシ 日清中華 汁なし担々麺」と「冷凍 完全メシ 日清スパ王プレミアム 牛挽肉のボロネーゼ」を投入したところ売れ行きが好調。特に前者は直近12～1月の出荷実績が前年比約3倍に拡大した。三井利宏ビヨンドフード推進プロジェクト部長兼マーケティング部第4グループプロダクトマネージャーは「認知度の高いブランドでおいしさの追求にこだわった」とヒットの要因を話す。

いつものおいしさと栄養バランスを両立

「完全メシ」は33種類の栄養素とおいしさの完全なバランスを追求したブランド。カップライス、菓子、飲料、総菜など複数のカテゴリーで商品展開している。

冷凍食品でもかねてより販売してきたが、自社内の人気ブランドと組んだのは初めて。「冷凍 日清中華 汁なし担々麺」は市販用の担々麺で売上№1（出典：インテージSRI＋）の人気商品で、「冷凍 日清スパ王プレミアム 牛挽肉のボロネーゼ」は発売10年以上のロングセラー。開発技術の蓄積により栄養バランスといつものおいしさの両立に成功した。

三井部長は「冷凍食品ユーザーはいつも知っているブランドを購入するケースが多い。『完全メシ』をご存じない方も、当社の主力品と同じパッケージなら興味を持っていただけると考えた。おいしさの再現にもこだわった」と語る。

3月1日に新商品「冷凍 完全メシ 日清の関西風お好み焼 ぶた玉」を発売。従来品を一新し、こちらも冷凍食品の既存人気商品と連動させた。かつおだしのうまみをきかせた生地をふっくらと分厚く焼き上げ、スパイシーな香りとコク深い甘さが広がるソースを合わせた。250g（お好み焼215g）。

中村稔取締役営業本部長は「11月発売の2品（『汁なし担々麺』『牛挽肉のボロネーゼ』）は明らかに従来品を上回る売れ行き。ステージが一段階上がった感がある。『完全メシ』のコンセプトを広く認知していただけるように提案を強化していく」と意気込む。