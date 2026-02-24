15.8 C
Tokyo
19.2 C
Osaka
2026 / 02 / 24 火曜日
ログイン
English
キーワードを入力

公開順記事 |特集記事一覧 |トップニュース |インタビュー |ひと言 | 卸・食品卸 | 飲料 | ビール類・RTD | 日本酒・焼酎 | ワイン・リキュール | 乳製品 | 調味料 | 菓子 | 乾麺 | 乾物 | コーヒー | お茶 | 大豆加工品 | 健康食品 | 冷凍食品 | チルド | 漬物 | 人事 | 加工食品 | アイスクリーム | はちみつ | | 砂糖 | 製粉 | 油脂 | 食肉 | 野菜 | 水産 | 米・穀物 | 穀類・雑穀 | レトルト食品 | 缶詰・瓶詰 | 即席食品 | 即席麺 | 外食 | 企業活動 | イベント | 介護食 | 機械・資材 | 物流 | 市況 | 防災 | 産学官連携 | 素材・新素材 | 惣菜・中食 | ふりかけ | コンビニ・ドラッグ・ディスカウント | 百貨店・量販店・食品スーパー | 植物性食品・代替肉製品 | 米粉・アレルギー対応 | ナッツ・ドライフルーツ | SDGs | 食育・児童乳幼児 | EC / DX | コラボ商品 | 人手不足 | 逆光線 | 注目商品 | 耳より情報 | ギャラリー | 料理人の娘

トップニュース日清食品冷凍「冷凍 完全メシ」売上が急上昇 「汁なし担々麺」出荷3倍に
KNOWLEDGE WORK 20260303

日清食品冷凍「冷凍 完全メシ」売上が急上昇 「汁なし担々麺」出荷3倍に

トップニュース
自社の売れ筋とコラボ
自社の売れ筋とコラボ

　日清食品冷凍の「冷凍 完全メシ」シリーズが急速に販売を伸ばしている。昨年11月に既存品を全面リニューアルする形で、「冷凍 完全メシ 日清中華 汁なし担々麺」と「冷凍 完全メシ 日清スパ王プレミアム 牛挽肉のボロネーゼ」を投入したところ売れ行きが好調。特に前者は直近12～1月の出荷実績が前年比約3倍に拡大した。三井利宏ビヨンドフード推進プロジェクト部長兼マーケティング部第4グループプロダクトマネージャーは「認知度の高いブランドでおいしさの追求にこだわった」とヒットの要因を話す。

いつものおいしさと栄養バランスを両立

　「完全メシ」は33種類の栄養素とおいしさの完全なバランスを追求したブランド。カップライス、菓子、飲料、総菜など複数のカテゴリーで商品展開している。

　冷凍食品でもかねてより販売してきたが、自社内の人気ブランドと組んだのは初めて。「冷凍 日清中華 汁なし担々麺」は市販用の担々麺で売上№1（出典：インテージSRI＋）の人気商品で、「冷凍 日清スパ王プレミアム 牛挽肉のボロネーゼ」は発売10年以上のロングセラー。開発技術の蓄積により栄養バランスといつものおいしさの両立に成功した。

　三井部長は「冷凍食品ユーザーはいつも知っているブランドを購入するケースが多い。『完全メシ』をご存じない方も、当社の主力品と同じパッケージなら興味を持っていただけると考えた。おいしさの再現にもこだわった」と語る。

「冷凍 完全メシ 日清の関西風お好み焼 ぶた玉」
「冷凍 完全メシ 日清の関西風お好み焼 ぶた玉」

　3月1日に新商品「冷凍 完全メシ 日清の関西風お好み焼 ぶた玉」を発売。従来品を一新し、こちらも冷凍食品の既存人気商品と連動させた。かつおだしのうまみをきかせた生地をふっくらと分厚く焼き上げ、スパイシーな香りとコク深い甘さが広がるソースを合わせた。250g（お好み焼215g）。

　中村稔取締役営業本部長は「11月発売の2品（『汁なし担々麺』『牛挽肉のボロネーゼ』）は明らかに従来品を上回る売れ行き。ステージが一段階上がった感がある。『完全メシ』のコンセプトを広く認知していただけるように提案を強化していく」と意気込む。

関連記事

インタビュー特集

学生が育てるアーモンドの木 明日の社会へ価値循環 デルタインターナショナル×キャンポスブラザーズ

ナッツ・ドライフルーツ
アーモンドの世界的産地である米カリフォルニア州でも、トップクラスの供給量を誇るキャンポスブラザーズ社。日本の販売総代理店を務めるデルタインターナショナルでは、学生の手でアーモンドの木を育てて商品化することを目指す玉川大学の...

原点は休憩中に見上げたキウイ 全国で食材発掘、生産者と企業つなぐ サッポロビールの地域創生事業

トップニュース
　明治9年（1876年）、北海道で新たな産業を興すべく設立された「開拓使麦酒醸造所」をルーツとするサッポロビール。創業150周年を迎える今も、その“開拓”の精神は息づく。ビール会社としての枠にとらわれない発想力を武器に、事業領域拡張の最前線で奮闘する人物に迫った。一次産業を担う各地の生産者と企業のバイヤーをつなぎ、農林水産物の需要創出をサポートするサッポロビールの地域創生事業。その原点は、外食企業のコンサルティングを手がける部署で九州の拠点に配属されていた、一人の担当者のひらめきだった。

カキ養殖の展望を聞く〈前編〉 “殻付き”市場拡大 環境変化と効率化に対応 シーパジャパン・吉本剛宏社長

水産
瀬戸内海で養殖カキが甚大な被害を受け、生鮮市場だけでなく加工メーカーや流通にも影響が及んでいる。こうした中、従来の養殖方法とは異なるシングルシード養殖法が注目されている。

繋げる、繋げる、繋げる たこ焼きコミュニケーション足掛かりに TKO・木本武宏さんが次のフェーズへ

外食
STUDIO TAMUROはお笑いコンビ「TKO」木本武宏さんの活動拠点。木下さんの実妹・大岡真裕美さんが代表を務める「オフィスTAMURO」が運営し、トークライブや、YouTube番組作成スタジオとして利用してきた。昨年5月からは新たな活動として、毎月3日だけ営業する「たこ焼き店」がスタートした。

SST＝“サミットの仕事が楽しい”へ 新たな競争軸を作る 服部哲也社長

小売
――中期経営計画の進捗はいかがですか。― 服部　「良い×強い＝最強」という言葉を掲げた中期経営計画「頂（イタダキ）2025」は、最終年度を1年延長して26年度までとした。

© Copyright - Shokuhin Shinbun-sha

サイト運営者情報 特定商取引法 利用規約 プライバシーポリシー 推奨環境 お問い合わせ