26年上半期売れたものランキング 前年品薄の麦芽飲料、漫画・アニメ・VTuber人気で玩具メーカー菓子が好調

インテージは「2026年上半期、売れたものランキング」を公表し、1位の麦芽飲料と2位の玩具メーカー菓子をはじめ食品が多数ランクインした。
ランキングは、同社が全国約6000店舗から収集している小売店の販売データ「SRI＋」をもとに推定販売金額の伸びを集計した。
ネスレ日本の「ミロ」をはじめとする麦芽飲料は、前年比55％増、2019年比193％増を記録。人気により前年に品薄になった反動や、実質的な値上げが要因と考えられる。
2位の玩具メーカー菓子は、漫画・IPコンテンツの人気に加え、VTuber関連の商品が人気を博し、前年比42％増・2019年比258％増となった。
価格高騰によりランクインしたと見られるのは、4位のインスタントコーヒーと6位のレギュラーコーヒー。販売金額は前年比20～30％程度上昇しているが、販売数量は伸び悩んでいる。
食品ではそのほか10位にプロテイン粉末、12位にトマトジュース、14位にもずく・めかぶがランクイン。
雑貨では、石油由来のナフサに関連した物資の不足が取り沙汰された影響で、8位に家庭用手袋、11位に食品包装用品、13位にラッピングフィルムがランクイン。いずれも2月までは前年同月並みの売上だったが、3月から急激に伸長した。
昨年は上半期・年間ともに米がダントツの1位となったが、今年は「2026年上半期、販売苦戦ランキング」10位にランクインした。販売金額は前年比10％減となったが、2019年比では74％増となっている。
26年上半期の上位と前年比の伸長率は以下の通り。
①麦芽飲料（前年比155％）
②玩具メーカー菓子（142％）
③ほほべに（131％）
④インスタントコーヒー（131％）
⑤しわ取り剤（127％）
⑥レギュラーコーヒー（122％）
⑦住宅用クリーナー（121％）
⑧家庭用手袋（119％）
⑨殺虫剤（118％）
⑩プロテイン粉末（118％）