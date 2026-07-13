26年上半期売れたものランキング 前年品薄の麦芽飲料、漫画・アニメ・VTuber人気で玩具メーカー菓子が好調

インテージは「2026年上半期、売れたものランキング」を公表し、1位の麦芽飲料と2位の玩具メーカー菓子をはじめ食品が多数ランクインした。

ランキングは、同社が全国約6000店舗から収集している小売店の販売データ「SRI＋」をもとに推定販売金額の伸びを集計した。

ネスレ日本の「ミロ」をはじめとする麦芽飲料は、前年比55％増、2019年比193％増を記録。人気により前年に品薄になった反動や、実質的な値上げが要因と考えられる。

2位の玩具メーカー菓子は、漫画・IPコンテンツの人気に加え、VTuber関連の商品が人気を博し、前年比42％増・2019年比258％増となった。

価格高騰によりランクインしたと見られるのは、4位のインスタントコーヒーと6位のレギュラーコーヒー。販売金額は前年比20～30％程度上昇しているが、販売数量は伸び悩んでいる。

食品ではそのほか10位にプロテイン粉末、12位にトマトジュース、14位にもずく・めかぶがランクイン。

雑貨では、石油由来のナフサに関連した物資の不足が取り沙汰された影響で、8位に家庭用手袋、11位に食品包装用品、13位にラッピングフィルムがランクイン。いずれも2月までは前年同月並みの売上だったが、3月から急激に伸長した。

昨年は上半期・年間ともに米がダントツの1位となったが、今年は「2026年上半期、販売苦戦ランキング」10位にランクインした。販売金額は前年比10％減となったが、2019年比では74％増となっている。

26年上半期の上位と前年比の伸長率は以下の通り。

①麦芽飲料（前年比155％）

②玩具メーカー菓子（142％）

③ほほべに（131％）

④インスタントコーヒー（131％）

⑤しわ取り剤（127％）

⑥レギュラーコーヒー（122％）

⑦住宅用クリーナー（121％）

⑧家庭用手袋（119％）

⑨殺虫剤（118％）

⑩プロテイン粉末（118％）