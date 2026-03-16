「明星 一平ちゃん夜店の焼そば」 汁なし袋麺、満を持して登場 試食9割以上が購入意向

明星食品は、主力品「一平ちゃん夜店の焼そば」の袋麺タイプを開発し、新商品「一平ちゃん夜店の焼そば 袋 からしマヨ付 5食パック」を4月6日から東日本エリアで先行発売する。

人気の「ソースねり込み麺」「夜店ソース」「からしマヨ」を兼ね備え、フライパン一つの簡単調理で手作り感あるおいしさが楽しめる。事前の試食調査では実に9割以上が購入意向を示した。2月20日に新商品発表会を開き、豊留昭浩社長は「当社が得意とする汁なし麺を中心に、市場をさらに活性化させる」と意気込みを語った。

フライパンで炒めてさらにおいしく

カップの「一平ちゃん夜店の焼そば」は発売31周年を迎えたロングセラー。当時、「からしマヨネーズ付きカップ焼そば」という新たなジャンルを開拓したことで知られる。

袋麺で商品化する構想は以前からあった。豊留社長は「（自身が社長に就任した）5年前はまだ機が熟していなかった」と振り返った上で、「直近の数年は麺、ソース、からしマヨネーズなどの品質向上を徹底的に追求し、テレビCM等のプロモーションも奏功。前期、今期と販売は二ケタ増ペースで、商品の認知度と市場でのプレゼンスが高まっている。この状況だからこそ満を持して袋麺タイプの商品化に挑戦した」と話す。

「一平ちゃん夜店の焼そば 袋 からしマヨ付 5食パック」は、フライパン一つの簡単調理。炒めることで「ソースねり込み麺」と「夜店ソース」の香ばしさが引き立ち、オリジナルの「からしマヨネーズ」がさらに食欲をそそる。肉や野菜など好みの具材を合わせるとおいしさがアップ。価格は680円（税別）。

テレビ・Web等のCMでも新商品を大々的にアピールする。「一平ちゃん」ブランドとして、大河ドラマ「豊臣兄弟！」で主役を務める仲野太賀さんを継続起用。カップ焼そばのCM内で発売前の3月23日からぶら下がりで告知し、4月6日の発売後も放映する。販売エリアは東日本（中部以東）で先行し、他エリアへの拡大は発売後の動向をみて検討する。

汁なし袋麺の新規ユーザー開拓

インテージSRI＋データによると、袋麺の焼そば市場は堅調に推移する一方、特定のブランドが高シェアを有し、3銘柄だけで約75％に達するという。

ただし、同社はカテゴリー内の競合を意識するよりも、さらに規模が大きいとされるチルド焼そばやカップ焼そばの市場からユーザーを取り込むことが重要と展望。今年も暑さが長期化することを見据え、販売好調な「一平ちゃん」ブランドで汁なし袋麺の新たな需要を開拓したい考えだ。