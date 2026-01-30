冷凍食品「大阪王将」 ワンプレートで定番中華 炒飯＋「回鍋肉」「肉焼売」

5.7 C
加工食品冷凍食品冷凍食品「大阪王将」 ワンプレートで定番中華 炒飯＋「回鍋肉」「肉焼売」

冷凍食品
冷食の優位性を生かす
冷食の優位性を生かす

　イートアンドフーズは「大阪王将」ブランドの冷凍食品でごはんやおかずをセットにしたワンプレートのラインアップを強化する。

　中華の定番メニューを組み合わせた「直火炒飯と回鍋肉」と「直火炒飯とたれつき肉焼売」の2品を3月から新発売。自社工場の大きな中華鍋で炒めた炒飯と回鍋肉、業界最大級の食べ応えある肉焼売（1粒35g）をそれぞれ組み合わせたおいしさを手軽なレンジ調理で楽しめる。

　1月16日に春夏商品の発表会を開催。山本浩取締役専務執行役員は「冷凍食品市場ではパーソナルユースが拡大しており、なかでもワンプレートは高単価でも伸長している。今後も単身世帯の増加に加え、個食需要・タイパ志向の高まりでさらなる成長が見込まれる。冷凍食品ならではの強みに磨きをかけ、他の温度帯の製品に対して優位性を発揮していきたい」と語った。

山本浩取締役専務執行役員（中央）
山本浩取締役専務執行役員（中央）

　ワンプレートの新商品は、カテゴリー内で中華メニューが手薄なことに着目。「直火炒飯と回鍋肉」（300g）は、家庭では調理が難しいパラっとした炒飯に、本格感ある回鍋肉を合わせた。「直火炒飯とたれつき肉焼売」（308g）は、1粒35gの肉焼売が4個入り。たれ、からし、副菜のブロッコリーがついてボリューム感がある。

　主力品「羽根つき餃子」はリニューアル。油・水・フタなし調理はそのままに、肉汁を1.2倍に増量しジューシー感をアップさせた。

　「とろ～りチーズしゅうまい」はゴーダチーズパウダーを新配合して濃厚感を増強。柔らかい皮とともに、チーズを上掛けと餡の両方で楽しめる。

　「羽根つきスタミナ肉餃子」はニンニクを15％増量。インパクトある味わいを武器に男性ファンが多く、販売実績を伸ばし続けている。

　なおインテージSCIデータによると、同社は冷凍餃子シェアで3年連続№1（23～25年、1～12月）を達成した。

　「たれつき肉焼売」は業界最大級の1粒35gが特長。肉肉しい食べ応えはもちろんのこと、今回はレンジ調理後も皮が柔らかくなるように仕上げた。6個入り、たれからし1袋付き。昨年初めて単品でのCMを放映し商品の認知率も上昇中。

