-1.1 C
Tokyo
1.6 C
Osaka
2026 / 02 / 08 日曜日
ログイン
English
キーワードを入力

公開順記事 |特集記事一覧 |トップニュース |インタビュー |ひと言 | 卸・食品卸 | 飲料 | ビール類・RTD | 日本酒・焼酎 | ワイン・リキュール | 乳製品 | 調味料 | 菓子 | 乾麺 | 乾物 | コーヒー | お茶 | 大豆加工品 | 健康食品 | 冷凍食品 | チルド | 漬物 | 人事 | 加工食品 | アイスクリーム | はちみつ | | 砂糖 | 製粉 | 油脂 | 食肉 | 野菜 | 水産 | 米・穀物 | 穀類・雑穀 | レトルト食品 | 缶詰・瓶詰 | 即席食品 | 即席麺 | 外食 | 企業活動 | イベント | 介護食 | 機械・資材 | 物流 | 市況 | 防災 | 産学官連携 | 素材・新素材 | 惣菜・中食 | ふりかけ | コンビニ・ドラッグ・ディスカウント | 百貨店・量販店・食品スーパー | 植物性食品・代替肉製品 | 米粉・アレルギー対応 | ナッツ・ドライフルーツ | SDGs | 食育・児童乳幼児 | EC / DX | コラボ商品 | 人手不足 | 逆光線 | 注目商品 | 耳より情報 | ギャラリー | 料理人の娘

加工食品菓子バレンタイン、厳しいフトコロ事情が鮮明　「渡す予定なし」4ポイント増　義理チョコ不参加は最高値を更新　インテージ調べ

バレンタイン、厳しいフトコロ事情が鮮明　「渡す予定なし」4ポイント増　義理チョコ不参加は最高値を更新　インテージ調べ

菓子
個人で「渡す予定はない」女性が昨年に比べて4.0ポイント増加し42.8%に達した©いらすとや
個人で「渡す予定はない」女性が昨年に比べて4.0ポイント増加し42.8%に達した©いらすとや

　バレンタインで厳しいフトコロ事情が浮き彫りになった。

　マーケティングリサーチ会社インテージは1月30日、全国の15歳から79歳の男女5000人を対象に1月14日から19日にかけて実施した「バレンタイン」に関する調査結果を公開。

　これによると、個人でチョコを用意する女性の予算は前年比8.1％増の平均4943円へと増加する中、個人で「渡す予定はない」女性が昨年に比べて4.0ポイント増加し42.8%に達した。

　予算額の増加はチョコレートの値上がりによるもの。

　予算が増える理由の1位と2位は、昨年同様「チョコの値上がり」と「物価高・円安」。前者は昨年に比べて14.8ポイント増加して63.6%、後者は7.2ポイント増加して39.8%を記録した。

　個人で「渡す予定はない」女性は2024年以降、増加傾向が続いている。

　「昨年実施したハロウィンやクリスマス、年末年始に関する調査でも、物価高の影響を受け渡す予定がない人が総じて増加し、その傾向はバレンタインも続く見込み」（インテージ）とコメントする。

　用意するチョコは「家族チョコ」が4.4ポイント減の38.7%。「友チョコ」「義理チョコ」なども軒並み減少した。

　一方、「自分チョコ」は横ばいの21.3%を記録し「限られた予算の中でも『自分の楽しみは確保したい』というニーズは根強く、購入行動は二極化が進んでいるようにも見える」という。

　減少傾向が続く「義理チョコ」については、同社が有職女性に職場の義理チョコへの参加について尋ねたところ、「参加したくない方だ」との回答は、昨年より1.2ポイント増の85.4%に達し2022年の調査開始以来の最高値を更新した。

関連記事

インタビュー特集

原点は休憩中に見上げたキウイ 全国で食材発掘、生産者と企業つなぐ サッポロビールの地域創生事業

トップニュース
　明治9年（1876年）、北海道で新たな産業を興すべく設立された「開拓使麦酒醸造所」をルーツとするサッポロビール。創業150周年を迎える今も、その“開拓”の精神は息づく。ビール会社としての枠にとらわれない発想力を武器に、事業領域拡張の最前線で奮闘する人物に迫った。一次産業を担う各地の生産者と企業のバイヤーをつなぎ、農林水産物の需要創出をサポートするサッポロビールの地域創生事業。その原点は、外食企業のコンサルティングを手がける部署で九州の拠点に配属されていた、一人の担当者のひらめきだった。

カキ養殖の展望を聞く〈前編〉 “殻付き”市場拡大 環境変化と効率化に対応 シーパジャパン・吉本剛宏社長

水産
瀬戸内海で養殖カキが甚大な被害を受け、生鮮市場だけでなく加工メーカーや流通にも影響が及んでいる。こうした中、従来の養殖方法とは異なるシングルシード養殖法が注目されている。

繋げる、繋げる、繋げる たこ焼きコミュニケーション足掛かりに TKO・木本武宏さんが次のフェーズへ

外食
STUDIO TAMUROはお笑いコンビ「TKO」木本武宏さんの活動拠点。木下さんの実妹・大岡真裕美さんが代表を務める「オフィスTAMURO」が運営し、トークライブや、YouTube番組作成スタジオとして利用してきた。昨年5月からは新たな活動として、毎月3日だけ営業する「たこ焼き店」がスタートした。

SST＝“サミットの仕事が楽しい”へ 新たな競争軸を作る 服部哲也社長

小売
――中期経営計画の進捗はいかがですか。― 服部　「良い×強い＝最強」という言葉を掲げた中期経営計画「頂（イタダキ）2025」は、最終年度を1年延長して26年度までとした。

食品産業センター 荒川隆理事長に聞く 「食サス」設立でサステナ課題深掘り フードサプライチェーン全体の連携で

その他
日本の食品産業は、国内外から調達された農畜水産物を原料として、健康で豊かな生活を送るために必要な加工食品を安定的に製造・供給する産業として発展してきた。

© Copyright - Shokuhin Shinbun-sha

サイト運営者情報 特定商取引法 利用規約 プライバシーポリシー 推奨環境 お問い合わせ