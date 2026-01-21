4.5 C
Tokyo
5.4 C
Osaka
2026 / 01 / 21 水曜日
ログイン
English
キーワードを入力

公開順記事 |特集記事一覧 |トップニュース |インタビュー |ひと言 | 卸・食品卸 | 飲料 | ビール類・RTD | 日本酒・焼酎 | ワイン・リキュール | 乳製品 | 調味料 | 菓子 | 乾麺 | 乾物 | コーヒー | お茶 | 大豆加工品 | 健康食品 | 冷凍食品 | チルド | 漬物 | 人事 | 加工食品 | アイスクリーム | はちみつ | | 砂糖 | 製粉 | 油脂 | 食肉 | 野菜 | 水産 | 米・穀物 | 穀類・雑穀 | レトルト食品 | 缶詰・瓶詰 | 即席食品 | 即席麺 | 外食 | 企業活動 | イベント | 介護食 | 機械・資材 | 物流 | 市況 | 防災 | 産学官連携 | 素材・新素材 | 惣菜・中食 | ふりかけ | コンビニ・ドラッグ・ディスカウント | 百貨店・量販店・食品スーパー | 植物性食品・代替肉製品 | 米粉・アレルギー対応 | ナッツ・ドライフルーツ | SDGs | 食育・児童乳幼児 | EC / DX | コラボ商品 | 人手不足 | 逆光線 | 注目商品 | 耳より情報 | ギャラリー | 料理人の娘

加工食品調味料・カレー類味の素グループ 暑すぎる夏へ新提案 大阪発の“町洋食”も

味の素グループ 暑すぎる夏へ新提案 大阪発の“町洋食”も

調味料・カレー類
各社のイチ押しをアピール
各社のイチ押しをアピール

　味の素グループは13日、リーガロイヤルホテル大阪で「26年春季施策提案会」を開いた。近畿、中四国の得意先、行政関係者など約550人が来場。今回は新製品55品（うち味の素社17品）、リニューアル52品（同27品）を紹介した。

　「生活者の“いま”に寄り添うことで買いやすさを創出し、流通の売り上げに貢献する」をコンセプトに掲げ昨今の気候変動やコスパ志向に沿った商品や売り方を提案。

　凍らせるつゆとして注目を集めたのが、味の素の新製品「氷みぞれつゆ」。“暑すぎる夏”へ向け、牛乳でつくるポタージュなど冷たいスープとともに試食提供した。また、今年も9月以降に気温の高い日が続くことを想定し、端境期でも出現頻度の高い炒め物を鍋料理の代わりに訴求。営業担当者は「季節の変わり目の食卓と売場のギャップを埋める」と説明する。

　大阪発の「町洋食」企画では卵の代わりにマヨネーズを使ったハンバーグ、ミートソースで作るドリアなど家庭にある基礎調味料でできる洋食メニューを集めた。コスパ志向に対応するだけでなく、「一つの企画で最大の売上を作るとともに『ルーミック』のような隠れた名品を含めいろいろな商品を知ってもらいたい」（岡村由紀子支社長）という狙いがある。

　　◇　　◇

　なお、会見ではグループ各社のエリアトップが新製品について次の通りアピールした。

暑すぎる夏へ「氷みぞれつゆ」
暑すぎる夏へ「氷みぞれつゆ」

【味の素大阪支社・岡村支社長】これだけ気温が高くなり、4月や9月はどうすればよいのかという声が流通から聞かれ、私自身も生活で実感する。その中で今回「氷みぞれつゆ」を発売する。当社はだしやスープなど冬の構成比が高いが、新しい食べ方を提案しこうした夏場のニーズに応えたい。

【味の素AGF大阪支社・吉田安之支社長】マイボトル市場は近年の気温上昇を背景に、水分補給や節約意識で広がっている。今回、機能性表示食品の緑茶と紅茶を発売する。健康を切り口にしたプロモーションも予定しており、新規ユーザーを獲得し市場を盛り上げたい。

【味の素冷凍食品・関西リテールカスタマーソリューション部・新庄浩部長】レンジ調理できる「ギョーザ」はすでに販売しているが、今回は通常商品の1・5倍の大餃子を発売する。餃子が牽引し、冷食市場全体は引き続き伸びている。新商品の投入でさらなる拡大が期待できる。

【J-オイルミルズ大阪支社・児玉仁志支社長】「ことばうっかりサポート えごま油の力」を発売する。機能性表示食品は年々拡大しているが、えごまは知っていても使っていないとか、長続きしていない人が多いというデータがある。認知機能をサポートするという訴求で、まだまだ売れると考えている。

【ヤマキ大阪支店・佐々木邦彦支店長】『お塩ひかえめ』シリーズに「ストレートそばつゆ」が加わる。減塩ではあるが、かつおだしのうま味が感じられると評価をいただいている。健康志向が高まる中、味は妥協したくないという声に応える商品として売り込みたい。

【味の素コミュニケーションズ・永井敦美社長】POSデータや生活者起点の情報など多様な情報を活用し、オーダーメードで棚割りを分析しながら売上の最大化を提案する。それらにより、お客様との関係強化をサポートしたい。

関連記事

インタビュー特集

繋げる、繋げる、繋げる たこ焼きコミュニケーション足掛かりに TKO・木本武宏さんが次のフェーズへ

外食
STUDIO TAMUROはお笑いコンビ「TKO」木本武宏さんの活動拠点。木下さんの実妹・大岡真裕美さんが代表を務める「オフィスTAMURO」が運営し、トークライブや、YouTube番組作成スタジオとして利用してきた。昨年5月からは新たな活動として、毎月3日だけ営業する「たこ焼き店」がスタートした。

SST＝“サミットの仕事が楽しい”へ 新たな競争軸を作る 服部哲也社長

小売
――中期経営計画の進捗はいかがですか。― 服部　「良い×強い＝最強」という言葉を掲げた中期経営計画「頂（イタダキ）2025」は、最終年度を1年延長して26年度までとした。

食品産業センター 荒川隆理事長に聞く 「食サス」設立でサステナ課題深掘り フードサプライチェーン全体の連携で

その他
日本の食品産業は、国内外から調達された農畜水産物を原料として、健康で豊かな生活を送るために必要な加工食品を安定的に製造・供給する産業として発展してきた。

小川珈琲、バリスタ育成とコーヒー産地での活動に先駆的に取り組みブランド力向上 基盤強固に新事業を展開　宇田吉範社長CEOが意欲

嗜好飲料
9月1日から現職の宇田吉範代表取締役社長／CEOは、バリスタとコーヒー産地での活動に先駆的に取り組み、小川珈琲のブランド力を引き上げた立役者。

米国の認証機関として、米国輸出への総合支援に自信 認証だけでなく、企業の社会的信頼を高める仕組みづくりもサポート ペリージョンソン ホールディング（PJR） 審査登録機関

審査
ペリージョンソン ホールディング（TEL03-5774-9510）は、ISO認証、ビジネスコンサルティング、教育・研修事業を通して顧客のサステナビリティ活動の普及に尽力。

© Copyright - Shokuhin Shinbun-sha

サイト運営者情報 特定商取引法 利用規約 プライバシーポリシー 推奨環境 お問い合わせ