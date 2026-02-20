7.5 C
Tokyo
5.1 C
Osaka
2026 / 02 / 20 金曜日
ログイン
English
キーワードを入力

公開順記事 |特集記事一覧 |トップニュース |インタビュー |ひと言 | 卸・食品卸 | 飲料 | ビール類・RTD | 日本酒・焼酎 | ワイン・リキュール | 乳製品 | 調味料 | 菓子 | 乾麺 | 乾物 | コーヒー | お茶 | 大豆加工品 | 健康食品 | 冷凍食品 | チルド | 漬物 | 人事 | 加工食品 | アイスクリーム | はちみつ | | 砂糖 | 製粉 | 油脂 | 食肉 | 野菜 | 水産 | 米・穀物 | 穀類・雑穀 | レトルト食品 | 缶詰・瓶詰 | 即席食品 | 即席麺 | 外食 | 企業活動 | イベント | 介護食 | 機械・資材 | 物流 | 市況 | 防災 | 産学官連携 | 素材・新素材 | 惣菜・中食 | ふりかけ | コンビニ・ドラッグ・ディスカウント | 百貨店・量販店・食品スーパー | 植物性食品・代替肉製品 | 米粉・アレルギー対応 | ナッツ・ドライフルーツ | SDGs | 食育・児童乳幼児 | EC / DX | コラボ商品 | 人手不足 | 逆光線 | 注目商品 | 耳より情報 | ギャラリー | 料理人の娘

飲料系飲料伊藤園、開園120周年迎える横浜・三渓園に桜の苗木を園児と植樹　250本の桜は「歴史ある分だけ老木も多い」　未来の景観に貢献
KNOWLEDGE WORK 20260303

伊藤園、開園120周年迎える横浜・三渓園に桜の苗木を園児と植樹　250本の桜は「歴史ある分だけ老木も多い」　未来の景観に貢献

飲料
記念植樹に参加するルンビニ幼稚園の園児
記念植樹に参加するルンビニ幼稚園の園児

　伊藤園は、5月に開園120周年を迎える横浜市中区の三渓園に3本の桜の苗木を植樹した。

　「お～いお茶『わたしの街の未来の桜プロジェクト』」の一環。
　1月19日に発売した「お～いお茶」桜エールパッケージ商品の売上金の一部を活用して三溪園での桜の保全・維持支援活動を実施する。

　桜の植樹に加え、今後は桜の肥料提供や中期的なボランティア活動など継続したサポートを行う。

左から記念植樹に参加する伊藤園の貴志望常務執行役員、横浜市の佐藤広毅副市長、三溪園保勝会の海野晋哉理事長
左から記念植樹に参加する伊藤園の貴志望常務執行役員、横浜市の佐藤広毅副市長、三溪園保勝会の海野晋哉理事長

　1月29日、三渓園茶寮前で開催された桜植樹式には、ルンビニ幼稚園（横浜市中区）22人の園児が招かれ、伊藤園・三渓園・横浜市の各代表とともに記念植樹に参加した。

　三渓園は、近代三茶人の一人である原三溪氏が1906年に創設した国指定名勝の日本庭園。近隣地域社会への還元を重視し、ルンビニ幼稚園の園児には散歩の場として無料開放している。

　参加の園児に対して、伊藤園の貴志望常務執行役員東京・南関東地域営業本部長は「通常ではなかなか経験できない桜の苗木の植樹に加わったことで、この記憶とともに成長していき、三渓園さまに親しみを感じていただけるはず」と語る。

海野晋哉理事長は「園児の皆様が成人式を迎える頃には立派な桜の木になっている」とコメント
海野晋哉理事長は「園児の皆様が成人式を迎える頃には立派な桜の木になっている」とコメント

　三溪園には約250本の桜が植わる。品類はソメイヨシノや原三溪氏出身地の岐阜から移植した桜など約9種類。

　三溪園保勝会の海野晋哉理事長は「開園当時から桜が市民の皆様に親しまれている。歴史ある分、老木も多くなっており、50年、100年先まで桜の名所にふさわしい場所として維持していくには、若い苗木を少しずつ植え育てていくことが欠かせない」と述べる
　
　園内の隅々は、原三溪氏の独特の価値観や美意識が反映されている。

　「伊藤園様にこれからの景観づくりもご支援いただけるのは、原三渓の遺志に相通じるものがあり、深いご縁を感じている。小さい苗木だが、園児の皆様が成人式を迎える頃には立派な桜の木になっている。長い年月を経て、訪れる多くの方々の心に刻まれる風景になっていることを期待している」と続ける。

園内の隅々は、原三溪氏の独特の価値観や美意識が反映されている。
園内の隅々は、原三溪氏の独特の価値観や美意識が反映されている。

　来賓挨拶した横浜市の佐藤広毅副市長は、旧上瀬谷通信施設（神奈川県横浜市）で来年開催される2027年国際園芸博覧会に触れ「旧上瀬谷で『お～いお茶』を飲み、三渓園でも『お～いお茶』を飲み、そのようにして伊藤園・横浜市・三渓園と盛り上げていけると嬉しい」と笑みをうかべる。

　伊藤園の三渓園での植樹は今回が初めて。2012年11月に伊藤園が横浜市と締結した「地域活性化に関する包括連携協定」に基づいた動きとなる。

　伊藤園は三渓園で過去3回お茶会を実施した。

　三渓園の海野理事長は「現在も三渓園では様々なお茶会が流派問わず開催されている。お茶をメインに事業されている伊藤園さまにお茶の普及や茶の湯の文化のグローバルでの発信といったことでもコラボレーションできると大変有難い」と期待を寄せる。

目録贈呈。左から伊藤園の貴志望常務執行役員、三溪園保勝会の海野晋哉理事長 、横浜市の佐藤広毅副市長
目録贈呈。左から伊藤園の貴志望常務執行役員、三溪園保勝会の海野晋哉理事長 、横浜市の佐藤広毅副市長

　これに対して、伊藤園の貴志常務執行役員は「お茶は1200年の歴史があり、桜の木と同じように、どんどん啓発していかなければいけない」と意欲をのぞかせる。

　なお、伊藤園は2019年2月から「お～いお茶」桜パッケージ商品の売上金の一部を桜の植樹や保全活動に寄付する「お～いお茶『わたしの街の未来の桜プロジェクト』」を実施し2026年1月末までに全国47都道府県で1594本の桜を植樹した。

関連記事

インタビュー特集

学生が育てるアーモンドの木 明日の社会へ価値循環 デルタインターナショナル×キャンポスブラザーズ

ナッツ・ドライフルーツ
アーモンドの世界的産地である米カリフォルニア州でも、トップクラスの供給量を誇るキャンポスブラザーズ社。日本の販売総代理店を務めるデルタインターナショナルでは、学生の手でアーモンドの木を育てて商品化することを目指す玉川大学の...

原点は休憩中に見上げたキウイ 全国で食材発掘、生産者と企業つなぐ サッポロビールの地域創生事業

トップニュース
　明治9年（1876年）、北海道で新たな産業を興すべく設立された「開拓使麦酒醸造所」をルーツとするサッポロビール。創業150周年を迎える今も、その“開拓”の精神は息づく。ビール会社としての枠にとらわれない発想力を武器に、事業領域拡張の最前線で奮闘する人物に迫った。一次産業を担う各地の生産者と企業のバイヤーをつなぎ、農林水産物の需要創出をサポートするサッポロビールの地域創生事業。その原点は、外食企業のコンサルティングを手がける部署で九州の拠点に配属されていた、一人の担当者のひらめきだった。

カキ養殖の展望を聞く〈前編〉 “殻付き”市場拡大 環境変化と効率化に対応 シーパジャパン・吉本剛宏社長

水産
瀬戸内海で養殖カキが甚大な被害を受け、生鮮市場だけでなく加工メーカーや流通にも影響が及んでいる。こうした中、従来の養殖方法とは異なるシングルシード養殖法が注目されている。

繋げる、繋げる、繋げる たこ焼きコミュニケーション足掛かりに TKO・木本武宏さんが次のフェーズへ

外食
STUDIO TAMUROはお笑いコンビ「TKO」木本武宏さんの活動拠点。木下さんの実妹・大岡真裕美さんが代表を務める「オフィスTAMURO」が運営し、トークライブや、YouTube番組作成スタジオとして利用してきた。昨年5月からは新たな活動として、毎月3日だけ営業する「たこ焼き店」がスタートした。

SST＝“サミットの仕事が楽しい”へ 新たな競争軸を作る 服部哲也社長

小売
――中期経営計画の進捗はいかがですか。― 服部　「良い×強い＝最強」という言葉を掲げた中期経営計画「頂（イタダキ）2025」は、最終年度を1年延長して26年度までとした。

© Copyright - Shokuhin Shinbun-sha

サイト運営者情報 特定商取引法 利用規約 プライバシーポリシー 推奨環境 お問い合わせ