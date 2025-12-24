飲料・嗜好品回顧特集

猛暑による外出自粛で生産量減 試練の年も金額ベースでは伸長か

・ティーカテゴリに注目集まる

・水カテゴリが多様化

・自販機での価値提案活発化

◇ ◇

・2025年重大ニュース

・コーヒー アラビカ・ロブスタ史上最高値 値上げ基調の中でも生活者の関心は高水準

・紅茶業界10大ニュース 「第三次紅茶ブーム」の呼び声も アイスティー、機能性、カウンター紅茶、ヌン活、和紅茶…

・日本紅茶協会 消費促進活動を拡充

