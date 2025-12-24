飲料・嗜好品回顧特集

猛暑による外出自粛で生産量減　試練の年も金額ベースでは伸長か

・ティーカテゴリに注目集まる
・水カテゴリが多様化
・自販機での価値提案活発化

　　◇　　◇

・2025年重大ニュース
・コーヒー　アラビカ・ロブスタ史上最高値　値上げ基調の中でも生活者の関心は高水準
・紅茶業界10大ニュース　「第三次紅茶ブーム」の呼び声も　アイスティー、機能性、カウンター紅茶、ヌン活、和紅茶…
・日本紅茶協会　消費促進活動を拡充

特集記事タイトル一覧はこちら→

＊当記事は電子版でも閲覧できます。詳しくは下記より。

食品新聞本紙・電子版の詳細はこちらより

関連記事タグに関連する記事を表示しています