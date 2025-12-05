お茶（リーフ）特集

茶価高騰で業界再編　持続可能な茶産業へ

・伊藤園　簡便製品に注力
・ハラダ製茶　碾茶ライン来年も増設
・世界お茶まつり2025　茶の魅力　世界に発信
・静岡茶ブランディング計画　お茶まつりでトークセッション　静岡茶の“本来価値”とは
・世界緑茶会議2025　茶のブランディングを考える

