茶価高騰で業界再編 持続可能な茶産業へ

・伊藤園 簡便製品に注力

・ハラダ製茶 碾茶ライン来年も増設

・世界お茶まつり2025 茶の魅力 世界に発信

・静岡茶ブランディング計画 お茶まつりでトークセッション 静岡茶の“本来価値”とは

・世界緑茶会議2025 茶のブランディングを考える

特集記事タイトル一覧はこちら→

＊当記事は電子版でも閲覧できます。詳しくは下記より。