六甲バター「チーズデザート6P」有楽町駅前でサンプリング 97％強が購入意向

六甲バターは3月28日、主力シリーズの一つ「QBBチーズデザート6P」の今春の新商品「いちごのショートケーキ」の発売を記念したサンプリングイベントを東京都千代田区の有楽町駅前広場で実施した。試食者対象のアンケート結果について、同社は「97.5％が『購入したい』と回答いただき、本商品は低糖質なだけでなく、おいしさもしっかりと評価いただけるものであると改めて確認できた」と手応えをコメントした。

同商品は、いちごのショートケーキの複雑で深みのある美味しさを1粒で表現したチーズデザート。ショートケーキより低糖質で、いちごの果肉感も楽しめる。

イベント名称は「QBBチーズデザート6P×トワイニング 幸せなマリアージュ in有楽町」。英国王室御用達トワイニング紅茶のトワイニング・ジャパンが協力し、ロンドンのアフタヌーンティーをイメージした紅茶とQBBチーズデザート6Pを合わせたマリアージュを提案した。

当日は同新商品1万個をはじめ、トワイニング「ロンドン アフタヌーン」の試飲提供を先着3500人、オリジナルグッズが当たるガチャ（先着200人）などを実施した。多くの来場があり終了時間を前倒しして予定数をすべて提供し終了した。後日、大阪府で同様のイベントを計画している。