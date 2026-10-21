〈豆みそ〉アジアへ発酵食文化を発信 出荷量落ち込みがひと段落

〈醤油〉多様化する消費者ニーズに対応 付加価値高め選ばれる商品・企業に

・碧南の白醤油メーカー 直売やイベント開催の機運

・「なごみやげ」にみそ3品が認定 愛知・名古屋の新地域ブランド

・第53回全国醤油品評会 愛知・三重の6社が受賞

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・イチビキ「国産」「無添加」で支持拡大 みそ・醤油とも全国商品育成推進

・サンジルシ醸造 秋冬は“おかず味噌汁”で攻勢 液状みそと即席の2品を新発売

・ナカモ「ごちそうドレッシング」発売 大学生と考案 みそ消費拡大目指す

・カクキュー八丁味噌 「八丁味噌」引き合い増 380年続く伝統の製法

・キッコーナ 業務用好調でみそ伸長 「あん肝醤油」拡販強化

・ヤマモリ GABAや付加価値醤油に注力 「真鯛のだし醤油」配荷増で高伸

・まるや八丁味噌「ゴールド赤だし」がけん引 観光需要も安定

・中定商店 インバウンド拡大の兆し 手作り教室は人気続く

・キッコーマン食品 ターゲット明確化し訴求力向上 健康軸や若年ファミリー層に照準

・日東醸造「しろたまり」増産へ着々 WSも認知向上から使い方提案へ

・ヤマシン醸造「土佐しょうゆ」販売好調 今秋「スシソース」リニューアル

・ヤマサ醤油「旨みの一滴」新登場 「鮮度生活」600㎖軸に伸長

・下津醤油 前8月期は売上2ケタ増 めかぶ・もずく調味液が好調推移

・七福醸造 業務用新規取引が貢献 「赤しそドリンク」好反響

・ヒガシマル醤油「牡蠣だし醤油」堅調推移 「超特選」採用拡大目指す

・ヤマミ醸造 OEM・PB受注再強化 たまりベースのたれ3品を刷新

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