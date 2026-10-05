ダイドードリンコ 自販機で商品情報さらに詳しく 共創SPAモデルへ各種企画

創業以来初となる商品ブランドを全面刷新したダイドードリンコは、刷新に伴い掲げた「共創SPAモデル」の実現に向け、新商品ブランド「dydo」の価値観を体現する「共創アクション」の各種企画（一部既報）を順次展開させている。

同社は今年7月に発表した「dydo」への全面刷新で、従来の「飲料SPAモデル」から、顧客やパートナーとともに商品や体験を創り上げる「共創SPAモデル」への進化を掲げた。

その各種企画は、新商品では、多様なパートナーとの共創から開発した「ダイドー グッドラテ2050」や、ミツカンとコラボした「ダイドー×ミツカン 〆鍋 ごま豆乳鍋スープ 雑炊仕立て」「ダイドー×ミツカン 〆鍋 ほたてと蛤の貝だし鍋スープ 雑炊仕立て」などを10月、順次発売する。

また、自販機の商品見本に英字やアレルゲン情報などを表示し、自販機での情報提供の充実を進める。具体的には、ダイドー自販機の商品見本に容量、英字カテゴリ、アレルゲン情報を一括して確認できるよう表示する。

加えて商品情報をより詳しく確認できるWebページへの導線整備や外国語での商品情報提供の拡充を進め、訪日外国人や在住外国人、アレルギーを持つ方など、同社は「お客様により安心して商品を手に取っていただける環境づくりに取り組む」としている。今後は対象の商品・自販機を順次拡大していく。

その他、武庫川女子大学との商品開発などでの共創プロジェクトを推進する他、ファンサイト「dydoいっしょにラボ」を本格始動させ、顧客参加型企画などを展開していく。また、9月11日からは各種オウンドメディアでCMを全国で公開している。