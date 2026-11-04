中部版

・山信商店「赤池店」グランドオープン　10年ぶり新店、尾張地区初出店
・富士特殊紙業　杉山真一郎社長　水性印刷の優位性をさらに訴求 「パッケージワールド」再構築へ
・昭和　「ストック昭和」テーマに見本市　「カニカマ」など代替食にも注目
・名古屋文理大学　産学連携開発商品を発表　地場メーカー麩屋万とコラボ

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