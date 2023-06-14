〈食の産学官連携⑩〉ソルガム地域循環モデルを構築 高圧加工米で新市場開拓も 信州大学

農業・食料・エネルギーの地域循環モデル（資料：信州大学工学部提供） 長野県は中山間地が多く、高齢化・人口減少により荒廃農地率は全国平均の約2倍。農業生産性の向上や高付加価値食品の創出による食・農産業の…