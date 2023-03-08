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〈食の産学官連携⑤〉下水処理水を飼料米・アユ養殖に活用 脱脂米ぬかから代替肉開発 山形大学

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ビストロ下水道による食・資源・経済の地域循環（山形大学／鶴岡市／JA鶴岡）
ビストロ下水道による食・資源・経済の地域循環（山形大学／鶴岡市／JA鶴岡）

山形大学は昨年7月、「アグリフードシステム先端研究センター（YAAS）」（センター長・飯塚博研究担当副学長）を始動させた。これまで取り組んできた、生産・加工・流通が一体となった地域農業の活性化（6次産…

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