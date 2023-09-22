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〈食の産学官連携⑭〉伝統のワイン醸造技術を応用 多様な発酵食品開発に寄与 山梨大学

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「甲府Sparkling」（ロゼ・白）
「甲府Sparkling」（ロゼ・白）

日本で初めて、国際ぶどう・ワイン機構（OIV）に登録された日本固有のぶどう品種「甲州」。最大産地である山梨県は明治初期からワイン作りを発展させ、日本ワイン発祥の地として知られる。甲州種から作られる「甲…

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