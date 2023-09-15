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〈食の産学官連携⑬〉酵母の働きで大豆食品開発 「豆乳チーズ」事業化に挑む 宮城大学

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「発酵豆乳スプレ（プレーン）」
「発酵豆乳スプレ（プレーン）」

健康志向や食生活改善意識の高まりの中で、大豆ミート（代替肉）や植物性ミルクを使用したヨーグルト、アイスなどプラントベースフード市場が伸長している。大豆は植物性タンパク質が豊富で、中性脂肪・コレステロー…

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