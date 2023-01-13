中部新春特集Part1

どうする2023年 中部食品業界も始動　予測不能の時代、地域一丸で経済活性・発展を ・カゴメ　2023新年会　値上げの壁超える需要喚起策を　「オムライススタジアム」も追い風に ・セントラルフォレストグ…

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