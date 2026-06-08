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「ホテイフーズ公認 やきとりに合う！ドライサワー」 日本アクセスがロングセラーとコラボ

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「ホテイフーズ公認 やきとりに合う！ドライサワー」 日本アクセスがロングセラーとコラボ

　日本アクセスは、ホテイフーズコーポレーションと共同開発したRTD「ホテイフーズ公認 やきとりに合う！ドライサワー」を期間・数量限定で発売した。

　「食事に合う酒」シリーズの第3弾。ホテイフーズのロングセラー商品「やきとり缶たれ味」に合う、キリッとしたドライサワーに仕上げた。

　パッケージはレトロ感のあるデザインで、「ホテイのやきとり」でおなじみのキャラクター「ヤキヤキ親父」が描かれている。

　数量・期間限定発売。350㎖缶、オープン価格。

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