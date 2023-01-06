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飲料系酒類日本酒輸出額 13年連続過...

日本酒輸出額 13年連続過去最高 各国で飲用シーン広がる

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日本酒輸出額 13年連続過去最高 各国で飲用シーン広がる

日本酒の輸出額が13年連続で過去最高を更新した。財務省貿易統計によると、2022年1～11月累計の実績は434億8千900万円（前年同期比21.3％増）に達し、1か月を残して昨21年の401億7千80…

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