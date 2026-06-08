キリンビール名古屋工場 新見学ツアーをスタート 参加者に合わせてカスタマイズ

キリンビール名古屋工場（愛知県清須市、萱場英樹工場長）は5月23日から、工場見学のプレミアムツアーとして「キリン一番搾りエクスペリエンスツアー」をスタートした。

「一番搾り」にまつわる複数のエピソードの中から、参加者が気になるエピソードを選ぶと、それに合わせた見学ガイドをしてもらえるカスタマイズ型で、通常のツアーでは紹介しきれない「一番搾り」の製造工程や歴史、開発者や醸造家の熱い思い（醸造フィロソフィー）を伝えることに重点を置いた構成。試飲やおつまみとのペアリングも充実させた。

ツアーの所要時間は約90分。製造工程の見学では、「一番搾り」の素材体験として2種の麦芽の試食やホップの香りを体験。「一番搾り製法」説明を受けた後は、一番搾り麦汁と二番搾り麦汁（二番搾りはキリンラガー製造時のもの）の飲み比べが行える。

製造工程見学後は、「一番搾り」「一番搾り プレミアム」「一番搾り 黒生」の3種のテイスティングと、それぞれおつまみとのペアリングを用意。名古屋工場オリジナルコンテンツとして、三英傑をモチーフとした「武将せんべい」とのペアリングも体験できる。

ツアー1回の定員は20人。参加資格は20歳以上、参加費は1人当たり税込3000円。予約はキリンの工場見学ホームページで受け付けているが、すでに6月分（4回）は満席という。

5月19日に開催されたメディア内覧会で萱場工場長は「本ツアーを通じて、より深いブランド体験をお楽しみいただくとともに、ブランドの背景にある私どもの思いやこだわり、モノ作りの精神といったものをお伝えできれば」と語った。