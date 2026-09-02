太子食品工業「motTOFU　豆腐屋さんのおいしい 豆腐ソーセージ」竹内由恵さん起用 新CMを東北中心に放映

太子食品工業は、「motTOFU（モットーフ）豆腐屋さんのおいしい 豆腐ソーセージ」の新イメージキャラクターに、フリーアナウンサーの竹内由恵さんを起用した。9月1日から竹内さん出演の新TVCM「0なのに100」篇を東北エリアを中心に放映し、一部関東にも展開する。

竹内さんは現在、タレント・フリーアナウンサーとして活動する一方、自ら焙煎を手がけるコーヒーブランドも展開。同社は、素材や丁寧な暮らしにこだわる姿勢が「豆腐屋ならではの真面目なモノづくり」や「健やかな食卓を届けたい」とする商品のコンセプトと合致したとして、今回の起用を決めた。

新CMでは「カエルうた」をモチーフにした楽曲に乗せ、肉、動物性脂、コレステロール、保存料、トランス脂肪酸を使用しない「5つのゼロ」を訴求。忙しい朝や育児の合間でも家族に提供しやすいヘルシーさとおいしさを、竹内さんの明るい表情とともに表現した。

同商品は、国産大豆100％の豆腐をベースに開発。畜肉、魚肉、大豆ミートに続く「第4の選択肢」と同社は位置付けている。「きぬ練り製法」による滑らかな食感と、焼くことでパリッと仕上がる海藻由来の皮を採用。4本入り1パックでたんぱく質12gを摂取でき、カロリーと食塩は畜肉ソーセージの約半分に抑えた。

CMは青森、岩手、宮城、秋田、山形、福島の東北6県を中心に展開し、今後順次拡大する予定。YouTubeやWEB、SNSでの展開も予定している。