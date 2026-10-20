cotta×不二製油 植物ミルク発酵素材 「DEALI」体験イベント 畠山シェフ、江口シェフが実演 新たな世界観を表現

日本最大級のお菓子・パン作りの専門ECサイトを展開する「cotta」はこのほど、不二製油の植物ミルク発酵素材「DEALI（デアリ）」の魅力を発信する体験イベントを都内で開催した。

当日は「フキアージュ」の畠山和也シェフ、「デリーモ」の江口和明シェフを講師に迎え、「DEALI」を使用した洋菓子を紹介。第一線で活躍するシェフによるデモンストレーションと試食・商品展示を通じて、自然なコクと軽やかさが特長の「DEALI」の魅力を伝えた。

不二製油が開発した植物ミルク発酵素材「DEALI」は、濃厚感やコクを重視し、自社で搾汁した濃い植物ミルクに複雑な発酵を掛け合わせて生まれた素材。乳牛が牧草を食べ、体内でミルクをつくることから発想を得て、自社製造の濃厚な植物ミルクに発酵技術を活用することで、植物性素材でありながら乳製品のようなおいしさと、乳にはない爽やかなおいしさを持つ新たな素材に仕上げた。

「DEALI」の製品ラインアップは、植物ミルククリーム「デアリ フレッシュ」（要冷蔵）、植物ミルク発酵バター「デアリ ブライト」、植物ミルクチーズ「デアリ クリーミー」の3タイプ。製菓・製パンユーザーや加工食品メーカー向けに販売しているほか、「cotta」のECサイトでも取り扱っている。

体験会では、不二製油の開発担当者による商品説明に続き、この後のデモンストレーションで使用する植物ミルク発酵バター「デアリ ブライト」、「DEALI」シリーズの植物ミルククリーム「デアリ クリーミー」のサンプルを試食提供。「DEALI」の特長である、乳のようにミルキーで素材を引き立てる自然なおいしさと軽やかさを体感頂くとともに、参加者からは真っ白な「DEALI」の色合いに驚きの声も聞かれた。

デモンストレーションでは、「フキアージュ」の畠山和也シェフは植物ミルク発酵バター「デアリ ブライト」を使用したレモンケーキを実演。乳製品のバター同様の用途で使え、素材のおいしさを引き立てる「デアリ」の特長を紹介した。

「デリーモ」の江口和明シェフは、「デアリ クリーミー」を使用したチョコレートシュークリームを紹介。チョコレートとデアリを組み合わせたチョコレートクリームとシューの食感が重なり、新たなおいしさを表現した。