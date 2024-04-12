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食品残渣で再エネ発電 スーパー初の「再生利用事業計画」認定 ヤオコー×NRC

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食品残渣で再エネ発電 スーパー初の「再生利用事業計画」認定 ヤオコー×NRC

ヤオコーは、西東京リサイクルセンター（東京都羽村市、以下NRC）と共同で、バイオガス発電事業での食品リサイクルループを構築。食品スーパーでは初めて、食品リサイクル法の「再生利用事業計画」認定を取得した…

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